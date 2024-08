- Beaucoup de lieux de formation ouverts - mécatronique moteur nécessaire

Situation favorable aux chercheurs d'emploi : Actuellement, il y a significativement plus d'offres de formation que de stagiaires en Thuringe. Environ 1 800 jeunes adultes n'ont pas encore trouvé d'apprentissage cet été, selon la direction régionale de l'agence fédérale pour l'emploi. En revanche, les entreprises recherchent actuellement des stagiaires pour environ 5 100 postes. "Même si le début officiel de la formation est le 1er août, les jeunes peuvent toujours commencer un apprentissage", a déclaré Torsten Narr, responsable de la direction régionale.

"La situation est tendue pour de nombreuses entreprises : de nombreux établissements cherchent désespérément des stagiaires en raison du changement démographique", a déclaré Cornelia Haase-Lerch, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie d'Erfurt. Les petites entreprises sont particulièrement touchées. Selon Haase-Lerch, il serait utile de donner plus de poids aux sujets économiques et financiers à l'école, ainsi qu'aux mathématiques, à l'informatique, aux sciences naturelles et à la technologie. "Les entreprises prennent de plus en plus les choses en main et soutiennent les jeunes qui rencontrent Various difficulties", a-t-elle déclaré.

Du vendeur au technicien en mecatronique automobile

Environ 1 100 candidats sont toujours à la recherche de postes, dont environ 680 sont des jeunes hommes. Les apprentissages les plus recherchés sont dans les domaines de la vente, de la mecatronique automobile et de la gestion de bureau. Selon la direction régionale, les stagiaires en vente sont particulièrement demandés. Le secteur de la vente au détail recherche également de nombreux jeunes qui souhaitent devenir marchands. De nombreux postes de formation pour les gestionnaires d'entreprise de vente au détail sont également toujours vacants.

Les stagiaires en santé sont les mieux rémunérés

Les stagiaires en professions de santé rémunèrent en moyenne 1 272 euros par mois. Les stagiaires en conseil fiscal (1 221 euros) et en éducation (1 186 euros) font également partie des mieux rémunérés. Dans l'ensemble, le revenu moyen des stagiaires a augmenté de manière significative ces cinq dernières années, passant de 845 euros à 1 027 euros. Cependant, les coûts de la vie ont également généralement augmenté pendant cette période.

En Thuringe, plus de 33 000 personnes sont actuellement formées dans des professions relevant de la sécurité sociale. Leur âge moyen est de 20,4 ans, et 3 100 stagiaires viennent de l'étranger.

Les jeunes étrangers sont désormais un facteur important pour compenser la baisse des stagiaires et des futurs travailleurs qualifiés en raison des changements démographiques, selon la Chambre de commerce et d'industrie d'Erfurt. Cependant, les barrières linguistiques et la bureaucratie constituent des obstacles dans ce domaine.

