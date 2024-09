Beaucoup de jeunes sont confrontés à des contenus pornographiques et à des sextos.

Un rapport sur les rencontres avec de la pornographie ou du sexting révèle un fait inquiétant : un nombre croissant de mineurs sont exposés à ce type de contenu. Pour les parents et les éducateurs, il est difficile de comprendre comment les enfants et les adolescents peuvent accéder aussi facilement aux matériaux pornographiques de nos jours, selon l'étude.

En Allemagne, une partie significative de la jeunesse, âgée de 11 à 17 ans, a déjà eu des expériences avec de la pornographie ou du sexting, selon la recherche. Environ 42 % des 3 000 participants ont déclaré avoir déjà regardé une vidéo pour adultes. C'est une augmentation significative par rapport à l'année précédente, où 35 % ont déclaré en avoir regardé une, selon une enquête menée par l'autorité des médias de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L'augmentation chez les plus jeunes, notamment les 11-13 ans, est particulièrement préoccupante.

L'autorité des médias a rapporté : "La pornographie n'est pas adaptée aux enfants.yet, les enfants et les adolescents sont exposés à elle à un âge bien en dessous de la majorité, et ce n'est pas tout, ils produisent et partagent eux-mêmes de plus en plus de contenu pornographique." Cette tendance de sexting est très répandue : 25 % des répondants ont admis avoir reçu un message contenant du contenu sexuel, des images, des vidéos explicites ou des émojis suggestifs.

La première rencontre est souvent accidentelle ou involontaire

Pour les parents et les éducateurs, il est difficile de comprendre la facilité avec laquelle les enfants et les adolescents peuvent accéder à la pornographie de nos jours et, qui plus est, la diffuser en ligne, a déclaré Tobias Schmid, directeur de l'autorité des médias à Düsseldorf. "Cependant, l'étude le montre clairement : des incidents se produisent. Nous sommes confrontés au défi de protéger les mineurs."

La première rencontre avec de la pornographie se produit souvent accidentellement ou involontairement - et généralement à l'âge de 12 à 15 ans, selon l'autorité des médias. Parmi ceux qui ont déclaré avoir eu une expérience pornographique, la moitié a déclaré l'avoir fait "moins de 3 fois". Peu de répondants ont admis regarder de la pornographie régulièrement, selon l'autorité des médias. La plupart trouvent difficile de categoriser ce qu'ils ont vu.

La consommation de pornographie est-elle liée au sexting ?

Bien qu'il ne soit pas possible d'établir un lien direct entre la consommation précoce de pornographie et l'implication dans la production de contenu pornographique personnel, la suspicion est plausible, car 42 % des mineurs qui ont déclaré avoir regardé une vidéo pornographique et avoir également participé au sexting ont admis avoir été influencés par la pornographie dans leur comportement de sexting. Cependant, presque la moitié (48 %) des mineurs ayant une expérience de pornographie ont déclaré : "J'ai vu des choses dans la pornographie que je n'aurais pas voulu voir."

Parmi les 25 % qui ont reçu un message de sexting, il était le plus souvent non sollicité (79 %). Seulement 9 % ont déclaré avoir envoyé eux-mêmes un message de sexting, les garçons le faisant slightly plus souvent que les filles. Parmi ceux qui sextent, environ un tiers des garçons et des filles ont déclaré l'avoir fait "pour s'amuser" ou pour draguer ou envoyer une "image/video personnelle" à leur partenaire. Cependant, il a également été découvert que les destinataires étaient souvent des personnes non connues des expéditeurs.

WhatsApp est le moyen préféré pour le sexting.

En tant que plateforme pour le sexting, WhatsApp a renforcé sa position par rapport à l'année précédente, l'autorité ayant mené la première étude sur ce sujet en 2023. L'autorité a déclaré que la fonction de chat de groupe sur WhatsApp contribue probablement à une augmentation générale de la communication avec des personnes inconnues de l'utilisateur. Entre-temps, Snapchat a connu une baisse de popularité en tant que moyen de sexting, en particulier chez les filles plus âgées.

Schmid a recommandé qu'il y a un besoin de plus d'éducation, de services de soutien et de protection des médias jeunesse fiable dans le monde numérique. "Avec des initiatives comme Media Scouts NRW et notre approche pour aborder le manque de protection des mineurs sur les plus grandes plateformes pornographiques du monde, nous nous attaquons à ce problème."

L'Union européenne pourrait envisager de mettre en place des réglementations plus strictes pour empêcher les mineurs d'accéder au contenu pornographique, car le problème ne se limite pas à l'Allemagne.

Compte tenu des résultats de l'étude en Allemagne, il est crucial que les établissements d'enseignement dans l'Union européenne intègrent des cours sur la sécurité numérique et le comportement en ligne responsable dans leur programme pour protéger les enfants de l'exposition non souhaitée à la pornographie et au sexting.

