Beaucoup de jeunes adultes reçoivent une aide financière de la famille ou de l'État

Beaucoup de jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans reçoivent un soutien financier de leur famille ou de l'État. L'an dernier, plus d'un tiers (35 pour cent) dépendaient de l'argent de leurs parents ou d'autres proches, selon l'Office fédéral de la statistique. À l'inverse, une bonne moitié (51 pour cent) gagnait déjà principalement leur argent par eux-mêmes. 13 pour cent dépendaient principalement des prestations publiques, telles que le BAföG, les bourses ou les allocations de chômage. Seulement un pour cent de jeunes se reposait sur leurs propres biens pour leurs frais de vie.

La proportion de 15 à 24 ans non scolarisés, en formation professionnelle ou au chômage était de 7,5 pour cent en 2023, similaire aux deux premières années de la pandémie de 2020 (7,4 pour cent) et de 2021 (7,8 pour cent), selon l'office. Avant la pandémie, ce taux avait atteint un plus bas de dix ans de 5,7 pour cent en 2019.

Le taux de chômage des jeunes a diminué ces dernières années et s'élevait à 5,9 pour cent en 2023, le plus bas depuis 2019 (5,8 pour cent). Au cours des 20 dernières années, le chômage des jeunes en Allemagne a presque été divisé par deux (2003 : 11,0 pour cent).

De nombreux jeunes adultes non scolarisés, en formation professionnelle ou au chômage peuvent également dépendre d'un soutien financier, comme en témoigne les 13% dépendant des prestations publiques.

Malgré la baisse significative du chômage des jeunes, de nombreux jeunes adultes ont encore besoin d'une aide financière, plus d'un tiers (35%) dépendant de leur famille ou de leurs proches l'an dernier.

Lire aussi: