- Beaucoup de diplômes de première classe dans les établissements d'enseignement supérieur de Rhénanie-Palatinat

Chaque quatrième diplômé d'une université en Rhénanie-Palatinat avait un diplôme avec mention très bien en 2023. La moyenne des notes finales était de 2.1, une amélioration de 0.2 points par rapport à la décennie précédente, selon l'Office statistique de Bad Ems. Cependant, les étudiants ont obtenu des résultats slightly inférieurs à ceux des deux années d'examens COVID-19 de 2021 et 2022, où la moyenne était d'environ 2.0.

L'Administration des affaires était en tête de la liste des sujets ayant le plus de diplômés de premier cycle, tels que les diplômes de bachelor, avec environ 1 300 diplômés. "Études allemandes/Allemand" arrivait en deuxième position avec presque 670 diplômes, suivi de "Police/Protection constitutionnelle", avec environ 500 diplômés aptes à entrer dans la police.

L'Administration des affaires était également en tête de la liste des diplômes avancés, tels que les diplômes de master, avec environ 1 500 diplômés. "Enseignement primaire/Pédagogie de l'enseignement primaire" suivait à une distance significative avec environ 610 diplômes.

Part de réussite des examens supérieure au niveau COVID-19

Environ 24 600 étudiants ont participé aux examens finaux dans leurs universités en 2023. Environ huit pour cent des candidats ont échoué, selon les rapports.

Cela signifie que la part d'examens finaux non réussis a légèrement augmenté au-dessus du niveau COVID-19 : elle était particulièrement faible, d'environ quatre à six pour cent de 2020 à 2022, et revient maintenant à la normale. Au cours des années précédentes, la part fluctuait entre environ neuf et dix pour cent.

La moyenne des notes finales pourrait fournir des indications intéressantes lorsqu'elle est comparée aux statistiques d'échecs d'examens de 2023. Despite les améliorations des notes au cours de la dernière décennie, la part d'échecs aux examens a légèrement dépassé le niveau COVID-19.

