- Beaucoup de députés sont d'accord avec la surveillance de la Stasi

En Saxe-Anhalt, 36 membres du Parlement ont jusqu'à présent donné leur consentement à une enquête sur d'éventuelles activités de la Stasi. 15 parlementaires n'ont pas encore fait de même, a déclaré le président du comité, Marco Tullner (CDU), à l'agence de presse allemande. 46 membres sont trop jeunes pour être considérés pour une telle enquête. Le Parlement régional compte au total 97 membres.

L'enquête est menée sur une base volontaire. Dans les semaines à venir, les candidatures seront transmises à l'Autorité des archives de la Stasi.

La Stasi - l'acronyme pour le ministère de la Sécurité d'État - était le service de renseignement et la police secrète de la RDA au service de l'SED. Elle surveillait de vastes sections de la population et harcelait les critiques du système.

En décembre, un comité d'enquête sur les membres du Parlement pour d'éventuelles activités de la Stasi a été créé avec les votes de la CDU, de la SPD, de la FDP, des Verts et de l'AfD.

Seven membres du parti de gauche ont voté non, quatre se sont abstenus. Le parti de gauche a justifié sa position en déclarant que tous ses candidats devraient avoir la possibilité de s'exprimer sur le sujet et leur biographie lors de conférences de parti.

Le comité chargé d'enquêter sur les parlementaires en ce qui concerne d'éventuelles activités de la Stasi comprend des membres de divers partis, à l'exception du parti de gauche, qui a exprimé des préoccupations quant à ne pas donner à ses candidats la possibilité de discuter de leur passé lors de conférences de parti. L'enquête sur les activités de la Stasi ne se limite pas aux parlementaires actuels, car elle concerne également la période où la Stasi était le service de renseignement et la police secrète de la RDA.

Lire aussi: