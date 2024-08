- Beaucoup d'apprentis dans le secteur de l'artisanat sont encore vacants

Avant le début de l'année de formation, il reste encore de nombreux postes de formation non pourvus parmi les artisans de Berlin. Il y a encore environ 700 places de formation disponibles, a déclaré Carola Zarth, présidente de la Chambre des métiers de Berlin, à la radio d'information RBB. Autant sont actuellement signalés sur la plateforme de la Chambre des métiers.

"Il n'est pas trop tard", a expliqué Zarth. Ceux qui ont décidé pendant les vacances d'été de se former dans un artisanat peuvent encore le faire jusqu'en octobre. "Le début de la formation est toujours possible chez nous". Selon Zarth, il y a environ 100 professions artisanales différentes à Berlin où les entreprises forment des apprentis. Ils cherchent des apprentis dans presque tous les domaines.

La Chambre des métiers de Berlin, comme l'a mentionné Carola Zarth, compte actuellement plus de 700 postes de formation non pourvus. Des opportunités de formation sont disponibles dans plus de 100 professions artisanales différentes à Berlin, avec des entreprises à la recherche d'apprentis dans divers domaines.

Lire aussi: