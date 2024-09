- Beaucoup d'affection pour votre jour spécial.

Le 31 août, l'icône hollywoodienne Richard Gere a célébré son 75ème anniversaire. Sa femme, Alejandra (41 ans), a marqué l'occasion sur Instagram avec un message tardif mais empli de tendresse.

"Joyeux anniversaire à mon unique amour", a écrit Alejandra, mère de ses deux plus jeunes fils. "Après onze années magnifiques, il me semble encore que nous venons de nous rencontrer", a-t-elle déclaré, accompagnant ses mots d'une photo captivante du couple sur le tapis rouge - elle dans une robe noire étincelante et lui en smoking.

"Le chemin que nous avons parcouru, la famille merveilleuse que nous avons construite et les moments que nous avons chéris dépassent tous les rêves que j'aurais pu avoir. Tu améliores ma vie de toutes les manières possibles, et je suis si chanceuse de t'avoir à mes côtés", a exprimé Alejandra, débordante d'affection. Elle a conclu son message en souhaitant "de nombreuses années supplémentaires d'amour, de rire et de joie ensemble. Avec tout mon amour, Ale."

La célébration a eu lieu à Venise

Au cours du week-end, Gere a assisté au gala amfAR et à la première de "The Tender Bar" avec sa femme, leur fils aîné Homer (24 ans, issu de son précédent mariage avec l'actrice Carey Lowell), et leurs deux plus jeunes fils, Alexander (5 ans) et un enfant de 3 ans dont le nom n'a pas été révélé. Alejandra, activiste pour des causes politiques, a épousé Gere en 2018 et est également mère d'un fils d'une autre relation.

" Leur mariage de onze ans est toujours rempli d'amour et de joie, comme en témoigne le message d'anniversaire empli de tendresse d'Alejandra."

"Malgré un mariage qui ne dure que quelques années de moins que l'écart d'âge, la connexion entre Richard Gere et sa femme Alejandra reste forte, comme en témoigne leur célébration à Venise."

