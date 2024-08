- Baywatch a connu un salut en 1989 grâce à Wall-Gig.

David Hasselhoff (72) a-t-il vraiment relancé "Baywatch", considérée comme la série télé la plus réussie de tous les temps, lors de la chute du mur de Berlin en 1989/1990 ? Selon le "New York Post", l'acteur et chanteur affirme que oui. Une récente série documentaire explore les détails fascinants de la jalousie de Tommy Lee (61), le mari de Pamela Anderson (57), et les maigres salaires des sauveteurs en maillot rouge, contrastant avec ceux de leurs homologues de "Friends".

"Pas de 'Recherche de la liberté', pas de 'Baywatch'"

Une soirée inoubliable lors de la Saint-Sylvestre 1989/1990, avec les célébrations de la chute du mur de Berlin, vit David Hasselhoff, l'esprit haut, au centre de l'action. Juché sur la Porte de Brandebourg, au-dessus de l'ancienne bande morte, il interpréta "Recherche de la liberté", un titre enregistré en 1988 avec le producteur Jack White (83), qui devint un tube en Allemagne. La chanson résonnait à l'époque, et Hasselhoff, star populaire de "K2000", saisit l'opportunité de relancer sa carrière.

Les réseaux télévisés allemands remarquèrent la popularité grandissante de Hasselhoff grâce à son talent de chanteur et demandèrent des épisodes supplémentaires de "K2000". Hasselhoff déclina, préférant mettre en avant son nouveau projet sur NBC, "Baywatch". Les chaînes allemandes et internationales adoptèrent "Baywatch", ce qui contribua à son retour triomphal en 1991 après un lancement décevant aux États-Unis. Hasselhoff reste convaincu que sa performance à la Porte de Brandebourg et "Recherche de la liberté" ont joué un rôle important dans le succès de "Baywatch", affirmant : "Sans ma prestation à la Porte de Brandebourg et 'Recherche de la liberté', 'Baywatch' n'aurait pas existé."

1,1 milliard de téléspectateurs par semaine

Initialement perçue comme un flop, "Baywatch" connut une transformation sans précédent : de 1991 à 2001, la série attira un public immense, avec environ 1,1 milliard de téléspectateurs chaque semaine, pour suivre Hasselhoff, Anderson et d'autres stars sur la plage de Malibu. Les maillots de bain rouges mettaient en valeur les corps des actrices, tandis que les sauveteurs masculins exhibaient leurs muscles. Malgré les critiques pointant les scénarios souvent faibles, "Baywatch" acquit rapidement un statut de série culte.

Au fil des saisons, les scénarios devinrent de plus en plus absurdes, donnant lieu à des aventures inoubliables, comme l'épisode où un poulpe vengeur volait les planches de surf de Kelly Slater (52) et le prenait en otage. Hasselhoff ne se formalise pas des critiques passées, expliquant dans le documentaire : "La série n'était pas vraiment bonne. Mais nous l'avons rendue bonne grâce à notre passion." Malgré les histoires invraisemblables, Douglas Schwartz (80), le créateur de "Baywatch", et son équipe étaient régulièrement la cible de moqueries dans les talk-shows tardifs, comme celui de Jay Leno, ce qui augmentait paradoxalement l'audience.

"Pas de millionnaires grâce à 'Baywatch' - aucun."

Au vu du succès remarquable de la série, il est étonnant d'apprendre que les salaires des acteurs principaux n'étaient pas si élevés. L'ancienne star de "Baywatch" et productrice de la docu-série Nicole Eggert (52) révèle que les sauveteurs de "Baywatch" gagnaient environ 3 500 dollars par épisode. À la même époque, les acteurs de "Friends" étaient rémunérés à hauteur d'un million de dollars par épisode. D'anciens collègues de la série, tels qu'Elena Eleniak (54), se souviennent de leur surprise en découvrant leur premier chèque de paie, pensant : "Comment vais-je faire pour joindre les deux bouts avec ça ?" Billy Warlock (63), ancien sauveteur de la série, déclare simplement : "Aucun acteur millionnaire ne doit sa richesse à 'Baywatch' - aucun."

La colère de Tommy Lee

Outre Hasselhoff, Pamela Anderson (57) a sans doute été la plus bénéficiaire de la popularité de "Baywatch" dans les années 1990. Son interprétation du personnage iconique de la série lui valut une renommée mondiale. Au sommet de sa carrière, elle épousa en 1995 le batteur de Motley Crue, Tommy Lee (61), ajoutant une dimension complexe à leurs vies personnelles et à la série.

Le scénario de la série montrait Anderson tombant amoureuse de son co-vedette David Chokachi (56) - "Cody Madison". Lee, rongé par la jalousie, devint de plus en plus agité, rendant souvent visite à Anderson dans sa caravane pour exprimer son mécontentement. Le co-créateur Michael Berk (76) se souvient d'une confrontation particulièrement tumultueuse où Anderson lui demanda de réécrire la scène où elle devait embrasser David, car Tommy était mal à l'aise avec cela. Les auteurs s'adaptèrent, transformant leur relation à l'écran en une sorte d'amitié fraternelle, ce qui contribua à rétablir la paix sur le plateau et à fidéliser les fans jusqu'à l'ultime épisode de la série en 2001 et au-delà.

Après la performance de Hasselhoff de "Recherche de la liberté" à la Porte de Brandebourg, les spectateurs ne purent s'empêcher de remarquer l'iconique Porte de Brandebourg en arrière-plan. Cet événement donna un coup de boost à la carrière de Hasselhoff et contribua au succès de "Baywatch" en Allemagne et à l'international.

Lee, toujours en lutte avec la représentation de sa femme Anderson sur le petit écran, exprimait souvent son mécontentement auprès d'Anderson elle-même. Malgré leurs problèmes personnels, la renommée de Lee en tant que batteur de Motley Crue et la popularité croissante d'Anderson grâce à "Baywatch" contribuèrent à solidifier leur statut de célébrités.

