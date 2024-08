- BayWa se dit satisfaite de ses activités céréalières dans le sud de l'Allemagne.

BayWa, l'entreprise agricole en difficulté, garantit les livraisons aux clients et les paiements aux agriculteurs. "Compte tenu des quantités déjà documentées, BayWa AG peut entièrement honorer ses engagements de fourniture envers les secteurs de la mouture, de l'alimentation animale et de l'alimentation", a annoncé l'entreprise.

BayWa, qui se targue d'avoir environ 125 points d'achat de grains et d'oléagineux dans le sud de l'Allemagne, est l'acheteur principal pour les agriculteurs de cette région. "Actuellement, nous sommes légèrement en deçà de nos résultats projetés, avec 84 % des quantités prévues par rapport aux données de l'année dernière", a déclaré Jörg-Simon Immerz, responsable du commerce. "Une grande partie de cet écart est due aux pertes de récolte liées aux cultures dans certaines régions, et ces chiffres ne montrent pas une érosion générale de la confiance en BayWa AG en tant que partenaire fiable pour le traitement des récoltes."

Déficits d'approvisionnement dans certaines régions de Wuerttemberg

Des déficits importants ont été enregistrés dans certaines parties de Wuerttemberg et de l'Est de l'Allemagne en raison d'une "mixte de moissons insuffisantes et de pratiques agricoles régionalement limitées", a déclaré BayWa. Cependant, ils ont connu une augmentation de certains produits en Franconie en raison de moissons réussies et de contrats antérieurs. Les quantités de colza restent constantes.

"Chaque agriculteur qui nous remet sa récolte recevra son paiement", a réaffirmé Immerz. Luttant avec des milliards de dettes, BayWa est actuellement soutenue par des banques créancières et des actionnaires majoritaires avec une aide financière temporaire de plus de 500 millions d'euros.

