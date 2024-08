- Bayer se prépare à maintenir son règne de champion

Xabi Alonso n'a pas été ébranlé. "Nous ne jouons pas à l'aveugle," a répliqué le manager de Bayer Leverkusen lorsqu'on lui a demandé s'il comptait maintenir sa série d'invincibilité après son triomphe en Supercoupe contre VfB Stuttgart. "Ce qui s'est passé la saison dernière est de l'histoire ancienne," a déclaré l'Espagnol lors d'une interview sur Sky. "C'était fantastique. Nous devons nous concentrer sur les défis à venir."

Lors de leur premier match de la saison 2024/25, les deux fois champions, qui devaient commencer leur campagne de football allemand à Borussia Mönchengladbach un vendredi, ont montré les mêmes traits qui avaient laissé leurs adversaires haletants la saison dernière. Stuttgart menait 2-1 jusqu'aux dernières minutes, mais l'égalisation de Patrik Schick a entraîné une séance de tirs au but, que Bayer a remportée 4-3 (2-2, 1-1) après que Lukas Hradecky ait arrêté Frans Krätzig et que Silas de Stuttgart ait raté.

"Il est clair que cela envoie un message fort aux autres équipes que nous voulons être à nouveau des prétendants," a déclaré le gardien Hradecky. "Et pour nous, que nous n'avons pas perdu notre appétit."

La vigueur de Bayer Leverkusen après l'expulsion de Martin Terrier (37') a enchanté le directeur sportif Simon Rolfes pour la nouvelle saison. "L'adrénaline est de retour," a-t-il déclaré avec enthousiasme. "C'était crucial de raviver cette sensation. Cela nous donne de l'élan pour les matchs à venir. Et que nous sommes prêts à performer sous pression."

Jonathan Tah, bien qu'il n'ait pas commencé, a été introduit en tant que remplaçant juste avant la mi-temps. Si le transfert hypothétique de ce défenseur international à FC Bayern se concrétisera reste flou. "C'est un joueur crucial et très attaché émotionnellement à ses coéquipiers et supporters," a commenté Rolfes sur les rumeurs des dernières semaines. "Il n'y a pas de mise à jour récente, et rien qui me fasse douter que Jonathan restera avec nous."

Malgré ces spéculations, Bayer Leverkusen se prépare à affronter une forte concurrence dans le championnat allemand de football, en visant à maintenir sa forme contre des équipes comme FC Bayern.

