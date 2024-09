Bayer répond à sa première déclaration de faillite avec une démonstration éblouissante des réalisations de ses objectifs

Bayern Munich surmonte leur première défaite en Bundesliga depuis plus d'un an contre Hoffenheim, grâce principalement à la performance de Victor Boniface. Leipzig rate des points contre Union Berlin à cause d'un penalty manqué, tandis que Stuttgart et Frankfurt obtiennent des victoires à l'extérieur. Freiburg parvient à renverser la situation contre Bochum.

1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen 1:4 (1:2)

Bayer Leverkusen s'est remis de sa première défaite en championnat en 15 mois en s'imposant 4-1 (2-1) contre TSG Hoffenheim lors de la 3ème journée de Bundesliga. Cet exploit est principalement dû aux contributions de "roi du but" Victor Boniface. Les double champions affronteront Feyenoord Rotterdam en Ligue des champions jeudi.

Boniface (30', 75'), avec l'aide de Martin Terrier (17'), et Florian Wirtz sur penalty (72') ont marqué pour Leverkusen. Hoffenheim a subi sa deuxième défaite consécutive, malgré le but de Mergim Berisha (37').

Les 30 150 spectateurs de l'enceinte comble de l'Arena Sinsheim ont assisté au début dominateur de Leverkusen. Hoffenheim avait du mal à passer la ligne médiane jusqu'à la 15ème minute. Après cela, Hoffenheim s'est amélioré mais n'a pas pu marquer. Leverkusen a pris l'avantage en premier, Terrier trouvant le fond des filets pour son premier but en Bundesliga. Leverkusen a maintenu le contrôle du match après avoir pris l'avantage, mais Hoffenheim n'a pas pu répondre en raison de l'absence de joueurs clés tels qu'Adam Hlozek, ancien joueur de Leverkusen, Grischa Prömel, Ihlas Bebou, David Jurasek et Ozan Kabak.

Boniface a marqué de la tête le deuxième but de Bayer, mais a raté une occasion peu après (28'). Hoffenheim a ensuite connu un regain de forme, Berisha égalisant grâce à une blessure au genou antérieure. Boniface a également raté une occasion d'augmenter l'avantage de Leverkusen (45+2'), ainsi qu'Alejandro Grimaldo (45+4').

Leverkusen a mal commencé la deuxième mi-temps. Boniface et Wirtz ont créé des occasions mais n'ont pas marqué avant la 72ème minute, lorsque Dennis Geiger a commis une faute sur Grimaldo, entraînant un penalty pour Wirtz. Boniface a ajouté un autre but peu après.

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 1:3 (1:1)

Stuttgart a finalement remporté sa première victoire de la saison grâce à un doublé d'Ermedin Demirovic. La victoire 3-1 (1:1) à Borussia Mönchengladbach a boosté le moral de l'équipe avant leur match de Ligue des champions contre Real Madrid mardi.

Deniz Undav (21') et le nouveau signing Demirovic (57', 61') ont marqué pour Stuttgart, qui a dominé la deuxième mi-temps. Alassane Plea (27') a égalisé pour Gladbach à l'occasion du 80ème anniversaire de la légende du club Günter Netzer.

Les fans de Stuttgart pensaient déjà à Madrid avant le match, avec une banderole portant l'inscription "Stuttgart international - après toute la merde, il est temps de voyager". L'entraîneur Sebastian Hoeneß a exhorté son équipe à se concentrer sur Gladbach mais a laissé place à des pensées sur Real. "C'est comme l'éléphant rose que l'on n'est pas censé penser", a-t-il déclaré.

Eintracht Frankfurt se rapproche d'une saison réussie grâce au duo Omar Marmoush et Hugo Ekitike. Les Francfortois ont célébré leur deuxième victoire en championnat de suite en battant VfL Wolfsburg 2:1 (1:0), une fois de plus grâce aux talents de leurs attaquants. Marmoush a marqué deux fois contre son ancien club - d'abord après une passe d'Ekitike (30'), puis sur penalty après l'égalisation de Ridle Baku (76', 82').

Wolfsburg, en revanche, a subi sa deuxième défaite en championnat, ajoutant encore plus de déception à leur saison. L'entraîneur Ralph Hasenhüttl avait récemment suscité la controverse avec sa remarque sur "le cimetière" envers les fans de Wolfsburg. Malgré sa tentative de "aller de l'avant" et de "montrer aux gens ce qu'ils veulent voir", les loups n'ont pas réussi à y parvenir.

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 0:0

RB Leipzig a raté une occasion de marquer des points dans un match quelque peu particulier, marquant un petit revers avant leur entrée en Ligue des champions. Cinq jours avant leur clash contre Atlético Madrid, Leipzig a eu du mal à un match nul 0-0 contre Union Berlin, laissant Leipzig avec leurs premiers points perdus de la saison.

Loïs Openda a raté une occasion en or de gagner le match tard dans le match, mais il a échoué à marquer contre le gardien d'Union Berlin Frederik Rönnow sur penalty (74'). Leipzig se rendra à Madrid jeudi (21h00 CET, DAZN) pour leur match d'ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les deux entraîneurs ont fourni des commentaires pré-match remarquables - sans même être sur le terrain. L'entraîneur de RB Marco Rose était suspendu après avoir reçu un carton jaune-rouge dans leur victoire 3-2 contre Bayer Leverkusen, laissant l'entraîneur adjoint Alexander Zickler en charge. L'entraîneur de Union Bo Svensson n'a pas pu être présent en raison d'une maladie, avec l'entraîneur adjoint Babak Keyhanfar prenant sa place.

Myron Boadu a marqué le premier but pour Bochum au stade Europa-Park de Freiburg en première mi-temps (45'), mais Junior Adamu a inversé la tendance en deuxième mi-temps (58', 61'), avec Freiburg dominant la première mi-temps. Freiburg a une fois de plus fait preuve de sa domination à domicile, après avoir récemment remporté une solide victoire 3-1 contre Stuttgart et ayant subi un léger revers avec une défaite 0-2 contre Bayern Munich. Avec cette victoire, Freiburg se retrouve de nouveau dans la moitié supérieure du tableau.

