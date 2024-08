- Bayer propose un spectacle exceptionnel de divertissement de nuit

Un croyance incroyable, un chaos VAR, et une victoire in extremis pour Leverkusen. Le début de match de Bundesliga a tout d'un film hollywoodien. Finalement, Bayer Leverkusen a remporté un triomphe 3:2 à la 91e minute, grâce à un penalty transformé par Florian Wirtz avec l'aide de la VAR. "C'est une question de mentalité, nous ne baissons jamais les bras," a déclaré le défenseur de Leverkusen, Edmond Tapsoba, après leur 35e match consécutif sans défaite en Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach a été déçu après avoir remonté un déficit de 0:2. "La VAR a examiné chaque situation, mais il semble qu'elle a travaillé contre nous, sans nous accorder le moindre avantage," a déclaré Roland Virkus, le directeur sportif de Gladbach. "Le penalty n'était pas une erreur claire, l'arbitre n'avait pas besoin d'une évaluation supplémentaire," a ajouté Virkus.

Schröder change de cap

L'arbitre Robert Schröder a commenté l'incident pour Sat.1 TV. "Au début, j'ai cru que le joueur de Gladbach avait touché le ballon en premier, donc j'ai poursuivi. Après la révision de la VAR, qui a montré qu'Adli avait touché le ballon en premier, une réévaluation sur le terrain a été recommandée," a expliqué Schröder, ce qui a conduit à l'attribution d'un penalty après une réévaluation. L'incident impliquait une confrontation entre Ko Itakura et Amine Adli de Leverkusen.

Le nouveau attaquant de Borussia, Tim Kleindienst, qui a marqué l'égalisation à 2:2 (85e minute), a exprimé sa déception. Cependant, l'égalisation de Gladbach par Nico Elvedi (59e minute) a également été confirmée.

Xhaka marque son premier but de la saison

Leverkusen a retrouvé sa chance contre Bayern Munich. "Bien sûr, c'était chanceux pour nous. Nous ne pouvons pas compter là-dessus pour toujours," a admis le milieu de terrain Granit Xhaka, qui a marqué un but magnifique de près de 20 mètres, célébrant brièvement son retour sur son ancien terrain de jeu. Xhaka a admis qu'il y avait des accrocs. "C'était notre premier match, donc tout n'était pas parfait. Il était crucial pour nous de gagner."

Alonso, qui a aligné ses nouvelles recrues et continue de compter sur Jonathan Tah, a discuté d'un processus. "Nous avons montré une grande détermination et avons créé plusieurs occasions dans la surface de réparation à nouveau. Nous sommes satisfaits du résultat, mais pas de tous les aspects du jeu," a déclaré l'entraîneur de Leverkusen. "Les émotions étaient fortes aujourd'hui, mais nous n'étions pas aussi soudés et un peu passifs," a ajouté Alonso.

Les supporters de Gladbach retardent la victoire de Leverkusen

Le directeur général de Bayer, Simon Rolfes, n'a pas voulu exagérer l'importance des victoires à la dernière minute. "Nous aurions préféré terminer le match plus tôt. Mais si nous faisons entrer de nouveaux renforts comme Adli, c'est de la qualité," a déclaré Rolfes. Les nouveaux signataires Martin Terrier et Aleix Garcia ont également vu du jeu à la fin du match.

Le temps additionnel prolongé était principalement dû aux supporters de Gladbach. La plupart des 11 minutes de temps additionnel peuvent être attribuées à une pause prolongée suite à des fumigènes lancés par les supporters de Gladbach. Le stade était enveloppé de fumée, ce qui rendait difficile de distinguer le terrain des tribunes. Si cette pause de cinq à six minutes n'avait pas eu lieu, Leverkusen n'aurait pas eu assez de temps pour marquer le but décisif.

