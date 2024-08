- Bayer Leverkusen nomme Jens Nowotny comme chef d'équipe honoraire.

Bayer 04 Leverkusen a rappelé son ancien capitaine Jens Nowotny en tant que capitaine d'honneur. Cet événement spécial aura lieu avant le coup d'envoi du match contre RB Leipzig, prévu samedi soir à 18h30 sur Sky.

Nowotny, le stratège défensif expérimenté qui a joué pour Leverkusen de 1996 à 2006 et a réussi à obtenir la deuxième place à quatre reprises et à atteindre la finale de la Ligue des champions en 2002, va rejoindre un club d'élite. Nowotny, âgé de 50 ans et ayant joué 48 matchs internationaux, sera rejoint par des noms tels que Rüdiger Vollborn, Bernd Schneider, Simon Rolfes, Carsten Ramelow et Lars Bender. La liste comprend également les anciens attaquants Ulf Kirsten et Stefan Kießling, qui ont tous deux reçu le titre de capitaine honoraire de Bayer.

Après une carrière brillante avec Leverkusen, Nowotny retourne maintenant à son ancien club en tant que capitaine d'honneur, représentant l'Allemagne. Avec l'arrivée de Nowotny, Bayer 04 Leverkusen continue de rendre hommage à son riche passé footballistique allemand.

Lire aussi: