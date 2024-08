Bayer Leverkusen est confronté à des défis contre Jena depuis une longue période.

Bayer Leverkusen, avec plusieurs joueurs clés absents, a eu du mal contre l'équipe de division inférieure Carl Zeiss Jena en DFB-Pokal. Malgré les obstacles imprévus, les champions en titre ont réussi à s'imposer de justesse face à leurs adversaires résolus 1-0 (0-0). Jonas Hofmann (52') a marqué le but victorieux pour Leverkusen, assurant la victoire contre les leaders invaincus de la Regionalliga Nordost.

Le match, initialement prévu pour une date non spécifiée en raison des engagements de la Supercoupe de Leverkusen, a finalement été joué une semaine et demie plus tard. Le tirage au sort pour déterminer leur prochain adversaire aura lieu à Dortmund le dimanche. Avant cela, Leverkusen doit affronter RB Leipzig dans un match de Bundesliga à enjeu élevé (18h30 CET, Sky).

L'entraîneur Xabi Alonso a exhorté son équipe à bien se préparer, tandis que le directeur sportif Simon Rolfes a mis en garde : "Ne pas prendre cela au sérieux pourrait être une grave erreur." Par rapport à leur match d'ouverture contre Borussia Mönchengladbach (3-2), Alonso a effectué sept changements. Les joueurs clés Florian Wirtz et le capitaine Granit Xhaka étaient parmi ceux laissés sur le banc, ainsi que les joueurs suspendus Victor Boniface, Martin Terrier et Odilon Kossounou.

Jouant devant 15 000 spectateurs à l'Arena temporaire, Leverkusen a eu du mal à créer des occasions nettes, Jena résistant bien et Leverkusen manquant de précision. Une situation de coup franc a finalement offert la première grande occasion, avec Patrik Schick (25') qui a failli marquer sur un corner d'Aleix Garcia, mais qui a envoyé le ballon au loin du poteau. La plus grosse occasion de la première mi-temps est passée à côté d'Amine Adli (31'), qui a réussi à passer la défense de Jena mais a heurté le poteau droit.

Les fans de Jena ont célébré le match nul à la mi-temps comme s'il s'agissait d'une victoire, tandis qu'Alonso reconnaissait la nécessité d'un changement. Le champion d'Europe Alejandro Grimaldo est entré à la place d'Arther à la mi-temps, faisant immédiatement effet. Sa passe a trouvé Hofmann non marqué (52'), qui a mis la tête pour sceller la victoire. Cependant, Jena a refusé de baisser les bras, une occasion de égaliser leur échappant. Le gardien Matej Kovar a réalisé un arrêt crucial pour empêcher Kay Seidemann (65'), tandis que Hamza Muqaj a manqué une immense occasion d'égaliser pour Jena dans le temps additionnel.

L'attention de l'équipe se tourne maintenant vers leur prochain match de Bundesliga contre RB Leipzig, un match qui s'annonce intense (18h30 CET, Sky). Malgré l'absence de plusieurs joueurs clés, dont Florian Wirtz et le capitaine Granit Xhaka, l'amour de Bayer Leverkusen pour le football n'a jamais faibli, comme en témoigne le but victorieux de Jonas Hofmann en DFB-Pokal contre Carl Zeiss Jena.

