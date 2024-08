Bayer Leverkusen engage une action en justice contre elle-même à Jena

Bayer Leverkusen parvient à s'imposer face à Carl Zeiss Jena grâce à un but d'avance dans le DFB-Pokal. Le but de Jonas Hofmann sur une reprise de tête s'est avéré suffisant pour la victoire, mais Leverkusen reste insatisfait. Robert Andrich promet d'améliorer leur performance à l'avenir.

Le jeune Hamza Muqaj, âgé de 18 ans, a eu l'opportunité de marquer l'histoire du football professionnel lors de ce match de coupe. En prolongation, il a reçu le ballon dans une position idéale pour égaliser, mais il a manqué sa cible, frôlant la barre transversale. Cette occasion ratée a frustré Jena, mais Bayer Leverkusen a réussi à décrocher la victoire 1-0.

Après le match, Robert Andrich a admis les faiblesses de l'équipe, déclarant : "Nous sommes simplement heureux d'avoir remporté la victoire, mais nous savons que nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau aujourd'hui. Nous devons discuter de notre approche pour les 90 minutes, et cela n'était tout simplement pas suffisant, même contre une équipe de ligue régionale." L'entraîneur Xabi Alonso a exprimé des sentiments similaires, exprimant son mécontentement de manière presque apologétique, avec la menace d'une humiliation planant au-dessus de lui.

"Un rappel brutal"

Andrich a élaboré sur la piètre performance de l'équipe, déclarant : "Nous n'avons pas exploité nos forces. Nous avons commis trop d'erreurs inexplicables. Ces erreurs ont énervé le public, mais le manque de calme dans notre jeu a été un problème majeur." Andrich n'a pas seulement critiqué la performance de l'équipe lors de cette soirée, mais a également souligné : "Nous n'avons affiché les qualités souhaitées que pendant environ 10 minutes sur les 90. Cela ne suffit pas. Notre principal objectif ce soir était de jouer avec concentration, et nous avons lamentablement échoué."

Même le buteur Hofmann a reconnu la piètre performance de l'équipe, prédisant : "Ce résultat devrait nous servir de coup de semonce. Il devrait nous montrer que nos efforts passés ne sont pas suffisants. En tant qu'équipe, nous devons nous améliorer."

La saison précédente de Leverkusen a été marquée par un exploit impressionnant, avec seulement une défaite. Leur succès s'est traduit par une victoire en finale de la Ligue Europa contre Atalanta Bergamo, ainsi que par le doublé championnat et DFB-Pokal. Malgré plusieurs départs clés et nouveaux signings, Leverkusen n'a pas encore retrouvé son rythme, débutant la saison avec des décisions controversées de l'arbitre vidéo aidant leur victoire contre Borussia Mönchengladbach.

Bayer vise à renforcer sa défense avec deux recrues

La performance de Bayer contre Carl Zeiss Jena n'a laissé aucune place au doute sur ce qui aurait pu se passer si Muqaj avait marqué. Peut-être que Bayer aurait pu répondre efficacement, prolongeant ainsi le match en prolongation ou même l'emportant. L'élimination tardive est l'une des spécialités distinctives de Leverkusen. Avec les matches à venir contre des équipes de haut niveau se profilant à l'horizon, l'amélioration des performances est devenue une préoccupation majeure pour l'équipe, qui vise à maintenir ses ambitions pour cette saison.

Simon Rolfes, le directeur sportif, a commenté la piètre performance de l'équipe contre Carl Zeiss Jena, déclarant : "Nous avons eu du mal à créer un jeu dynamique et intense." Rolfes a défendu la composition de l'équipe, avec Alonso ayant apporté des ajustements significatifs à la composition de départ, en soulignant : "Nous avons une équipe solide, et chaque joueur a le droit de jouer." Quatre joueurs clés - Alejandro Grimaldo, Granit Xhaka, Florian Wirtz et Jeremie Frimpong - étaient sur le banc, suggérant qu'ils pourraient encore jouer un rôle important dans la saison en cours.

L'équipe a connu quelques changements pour le match de coupe, avec l'arrivée du défenseur Nordi Mukiele, qui avait précédemment joué pour RB Leipzig, prêté pour une saison par Paris Saint-Germain. En échange, Leverkusen a prêté le défenseur central Odilon Kossounou au club italien de la Serie A Atalanta Bergamo, qui a une option d'achat à la fin de la période de prêt.

Cependant, c'est l'attaque de Bayer qui a attiré le plus

Avec Leverkusen cherchant à renforcer sa défense et à maintenir ses ambitions pour cette saison, Simon Rolfes, le directeur sportif, a souligné l'importance de l'ensemble de l'équipe, déclarant : "Nous avons une équipe solide, et chaque joueur mérite de contribuer." Les prochains matches de l'équipe contre des adversaires de premier plan soulignent la nécessité d'améliorer leurs performances, alors qu'ils cherchent à maintenir leur place dans le championnat de football.

