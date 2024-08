Bayer Leverkusen assure la victoire en prolongation avec l'aide de VAR et Wirtz

Le coup d'envoi de la Bundesliga entre Bayer Leverkusen et Borussia Mönchengladbach a été marqué par des buts, de la pluie, des feux d'artifice et plusieurs interruptions de la VAR. Finalement, Leverkusen a remporté la victoire dans les derniers instants du temps additionnel.

Ils l'ont fait à nouveau : Leverkusen a commencé sa campagne de défense du titre par une victoire palpitante habituelle. L'équipe la plus forte, dirigée par Xabi Alonso, a remporté le match 3-2 (2-0) à Borussia Mönchengladbach et a résisté à la remontée tardive des hôtes.

Granit Xhaka (12.) et le joueur de l'équipe nationale Florian Wirtz (38.) ont marqué pour Leverkusen avant la mi-temps. Ils ont également touché la barre et le poteau une fois. Après la pause, les occasions ratées de Leverkusen ont failli leur revenir en boomerang, car Nico Elvedi (59.) et Tim Kleindienst (85.) ont égalisé. Wirtz (90.+11) a scellé la victoire depuis le point de penalty après une revue vidéo pour Leverkusen, connu pour ses remontées tardives.

Ainsi, Leverkusen est resté invaincu lors du 23e match d'ouverture de la Bundesliga depuis sa création en 2002. Ils ont remporté six matchs consécutifs à Gladbach et ont envoyé un message fort à leurs rivaux.

"C'est comme si tout recommençait", avait souligné Alonso avant le match. Sur le terrain, son équipe a repris là où elle s'était arrêtée lors de la saison du championnat : sans ses nouveaux joueurs Martin Terrier, Aleix Garcia et Jeanuel Belocian, l'équipe favorite avait l'air d'être à la maison, avec 54 000 spectateurs assistant à un football à sens unique dès le début.

Le premier but était un témoignage deskill : Xhaka, ancien de Borussia, a pris un tir risqué de 20 mètres et a marqué dans le coin supérieur gauche. Le Suisse a célébré humblement par respect pour son ancien employeur, mais la situation était claire.

Le seul bémol pour les invités dominants était leur finition : Victor Boniface a touché la barre (18.), tandis qu'Edmond Tapsoba a touché le poteau (23.). Ce n'est qu'après trente minutes que Borussia a réussi à se libérer de la pression. Le gardien de but de Leverkusen, Lukas Hradecky, préféré une fois de plus à Matej Kovar, s'est alors retrouvé sous les projecteurs.

Notamment, Kleindienst, l'un des deux nouveaux joueurs de la ligne de départ de Borussia, a perturbé cette phase. Leverkusen a repris brièvement ses esprits - et a marqué le deuxième but lorsque Wirtz a calmement exploité un désordre dans la défense de Borussia. Le but apparent de 1-2 de Kleindienst (42) a été annulé par l'arbitre Robert Schröder après une revue vidéo en raison d'une faute.

Après la pause, Leverkusen a continué à impressionner par sa créativité et sa passe rapide, comme il l'avait fait lors de sa victoire en Supercoupe contre VfB Stuttgart. Jeremie Frimpong a manqué une occasion de 3-0 (57), suivi presque immédiatement de la réplique de Borussia. Elvedi a marqué dans l'action suivante, cette fois le but survivant à une revue ultérieure pour une éventuelle position de hors-jeu. Borussia a vu un éclair d'espoir - et a été dûment récompensé. Mais Wirtz était encore là après son penalty manqué et a

