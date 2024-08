- Bayer est porté disparu en Italie <unk> Fils en prison

Après l'arrestation d'un homme de 31 ans de Bavière en Italie pour le meurtre présumé de son père, la police de Rosenheim a révélé plus de détails sur l'affaire vendredi. Il est maintenant confirmé que le corps trouvé dans une voiture est celui du père du suspect. L'homme de 60 ans et son fils avaient été portés disparus en Bavière.

Les témoignages sur des bruits suspects dans l'appartement partagé du père et du fils à Raubling et les traces trouvées là ont renforcé les soupçons d'un crime violent. La police a donc lancé une chasse à l'homme internationale. La police italienne a trouvé la voiture du 60 ans et son corps près de Naples mardi.

Les premières constatations suggèrent que l'homme a été tué. Le tribunal de district de Rosenheim a émis un mandat d'arrêt européen pour son fils. La police italienne a arrêté le 31 ans peu après et l'a placé en détention, où il est actuellement détenu en Italie du Sud.

Identité de la victime confirmée

Après l'enquête sur la mort en Italie et la comparaison des résultats par la police criminelle de Rosenheim, il est maintenant confirmé que le corps est celui de l'homme de 60 ans de Raubling, ont déclaré les enquêteurs. Le corps présente "des signes significatifs de violence et des blessures par coupures". Le corps sera autopsié en Italie la semaine prochaine pour déterminer la cause exacte du décès.

La police de Rosenheim a annoncé qu'elle enverrait des officiers en Italie. Ils participeront à l'autopsie, échangeront des informations avec la police locale et gatheront plus de détails.

Le fils est en détention en Italie

La police bavaroise n'a pas encore pu parler avec l'homme de 31 ans arrêté. Le parquet souhaite son extradition vers l'Allemagne dans les plus brefs délais. Il y a actuellement "des négociations au niveau judiciaire et administratif" à ce sujet. Une équipe d'enquête travaille "à plein régime".

L'homme de 31 ans arrêté est actuellement détenu dans une prison en Italie du Sud. À son extradition vers l'Allemagne, il sera inculpé pour le meurtre de son père.

Lire aussi: