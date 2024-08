- Bayer-Boss Carro: Ligue des champions et Coupe de la DFB recréées

Le CEO de Bayer Leverkusen, Fernando Carro, garde de bons souvenirs de la saison de football couronnée de succès de son équipe. "J'ai fait reproduire la coupe du championnat et la DFB Cup", a déclaré le Espagnol de 60 ans au magazine économique "Capital". "La réplique de la coupe est déjà chez moi à Madrid, sa vue me rend fier et me motive."

Récemment, Carro a fait les gros titres dans le cadre du feuilleton des transferts concernant Jonathan Tah de Leverkusen. L'Espagnol a d'abord critiqué de manière inhabituelle le FC Bayern Munich, avant de s'excuser immédiatement. Le joueur de 28 ans, dont le contrat avec les double vainqueurs expire en été 2025, est très courtisé par le Bayern.

Après avoir reflechi aux accomplissements impressionnants de Bayer Leverkusen, Carro a exprimé sa gratitude en faisant réaliser des répliques de la coupe du championnat et de la DFB Cup. Malgré les rumeurs de transfert concernant Jonathan Tah, Carro reste passionné par le succès de son équipe en football.

Lire aussi: