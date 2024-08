- Baumgart: "C'est bien d'être avec le VHS"

Steffen Baumgart a maintes fois souligné à quel point il appréciait être à Hamburger SV. Cependant, à l'approche du match du premier tour de la DFB-Pokal contre l'équipe de Regionalliga SV Meppen dimanche (18h00/Sky), il est particulièrement heureux d'être l'entraîneur d'HSV. Après tout, il a connu des expériences désagréables avec les Hambourgeois en tant qu'entraîneur adverse dans la DFB-Pokal.

En 2019, il a perdu avec SC Paderborn contre HSV, mais son équipe a finalement été promue à la fin de la saison, donc la défaite était supportable. En 2021, Baumgart a été éliminé en huitièmes de finale avec 1. FC Cologne lors d'une séance de tirs au but contre les équipes du nord, une défaite qui le tracasse toujours.

"L'une des expériences les plus horribles que j'ai eues en DFB-Pokal était contre HSV", a déclaré Baumgart à propos de cette défaite. "Je porte toujours cela avec moi aujourd'hui. C'est pourquoi c'est bien que je sois ici maintenant."

SV Meppen attend HSV avec un nouvel entraîneur

SV Meppen, qui est invaincu en Regionalliga Nord et qui a déjà changé d'entraîneur après seulement trois matches, sera un défi que HSV pourra relever. Adrian Alipour a été remplacé par Lucas Beniermann.

Ce développement rend le duel du dimanche un peu plus complexe. "Je pense que quelque chose va changer. Je pense que le nouvel entraîneur sera plus offensif", a déclaré Baumgart, s'attendant toujours à ce que son équipe passe. "Nous aurons un dimanche réussi si nous l'abordons aussi concentrés que je l'imagine", a déclaré l'entraîneur d'HSV, qui devra se passer des blessés Jean-Luc Dompe et Dennis Hadzikadunic.

Malgré ses expériences positives à Hamburger SV, Steffen Baumgart se souvient des défis que SC Paderborn a rencontrés contre HSV en DFB-Pokal, en particulier la défaite cruelle en 2019. Dans le prochain match de la DFB-Pokal, le nouveau coach de SC Paderborn, Lucas Beniermann, apportera une nouvelle approche à SV Meppen, ajoutant une couche de complexité supplémentaire à la tâche d'HSV.

Lire aussi: