- Batterie de scooter électrique explose - incendie dans un immeuble à appartements

Au sous-sol d'un immeuble à appartements à Oldenburg, une batterie de trottinette électrique a explosé et a provoqué un incendie. Selon les informations actuelles, quatre personnes ont été intoxiquées par la fumée en fin de soirée jeudi, comme l'ont rapporté les autorités. Les pompiers ont réussi à éteindre l'incendie. La cause de l'explosion de la batterie et l'ampleur des dommages sont pour l'instant inconnues.

La chaleur intense de l'incendie s'est propagée aux zones adjacentes, causant de l'inquiétude parmi les résidents. Heureusement, la rapide intervention des pompiers a empêché la propagation de l'incendie et limité les dégâts.

