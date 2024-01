Bataille contre la montre pour retrouver les survivants du tremblement de terre, alors que le Japon lève les alertes au tsunami et que le nombre de morts s'alourdit

Le tremblement de terre a secoué la péninsule de Noto, dans la préfecture d'Ishikawa, lundi après-midi, provoquant l'effondrement de bâtiments, des incendies et des alertes au tsunami jusqu'à l'est de la Russie.

L'agence météorologique japonaise a levé mardi tous les avis de tsunami le long de certaines parties de la côte occidentale du pays, mais près de 24 heures après le tremblement de terre, l'accès à la partie nord de la péninsule isolée de Noto reste limité.

Le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré aux journalistes, à l'issue d'une réunion d'urgence sur les catastrophes, qu'une route détruite avait coupé l'accès à la région.

Des fonctionnaires en hélicoptère ont survolé la péninsule, connue pour ses paysages côtiers et ruraux, et ont rapporté avoir vu des routes endommagées, des glissements de terrain et de grands incendies, a-t-il déclaré.

"Pour sécuriser la route, nous devons mobiliser tous les moyens de transport, non seulement au sol, mais aussi par voie aérienne et maritime. Nous nous efforçons de transférer des marchandises, des fournitures et du personnel depuis la nuit dernière", a déclaré M. Kishida.

La ville centrale de Wajima, qui compte plus de 27 000 habitants, semble être l'une des plus touchées. Les responsables de la ville de Wajima ont déclaré à CNN qu'il y avait 15 morts confirmés.

La ville côtière est célèbre pour son marché du matin et ses magnifiques laques traditionnelles, mais les premiers relevés aériens de mardi ont révélé des incendies fumants et de grands panaches de fumée engloutissant des rues aux bâtiments détruits.

Plus de 100 magasins et maisons ont brûlé à Wajima lundi soir, après qu'un incendie se soit déclaré à la suite du tremblement de terre, a rapporté la chaîne publique japonaise NHK.

Auparavant, la ville avait été touchée par des vagues de tsunami d'environ 1,2 mètre (3,9 pieds), selon NHK.

Bien que l'étendue des dégâts causés par le séisme de lundi soit encore en cours d'évaluation, on est loin des niveaux de destruction provoqués par le séisme de 2011, d'une magnitude de 9,0, qui a déclenché un tsunami provoquant une fusion nucléaire à la centrale de Fukushima, dans une catastrophe qui est encore ressentie à ce jour.

Efforts de sauvetage pendant la nuit

Le Premier ministre Kishida a déclaré mardi que des membres des forces d'autodéfense japonaises s'étaient joints aux équipes d'urgence de la police et des pompiers pour secourir les habitants des zones dévastées au cours de la nuit.

"Les efforts de sauvetage sont une bataille contre le temps. Les victimes des bâtiments effondrés, en particulier, doivent être sauvées le plus rapidement possible", a-t-il déclaré.

Les pompiers japonais ont déclaré lundi qu'ils répondaient à des rapports faisant état de personnes piégées sous des bâtiments endommagés, a rapporté NHK.

Selon NHK, citant la police d'Ishikawa, la mort d'un homme âgé qui avait été extrait d'une maison qui s'était effondrée lors du séisme a été confirmée par la suite.

Les responsables de la santé de la ville de Suzu ont déclaré que certains médecins n'ont pas pu traiter les patients blessés parce que les routes endommagées les empêchaient de se rendre à leur travail.

Par ailleurs, 45 700 foyers d'Ishikawa étaient toujours privés d'électricité mardi, selon la compagnie d'électricité Hokuriku Electric Power.

Après le séisme, la compagnie d'électricité japonaise Kansai Electric et le secrétaire général du cabinet Yoshimasa Hayashi ont déclaré qu'aucune anomalie n'avait été signalée dans les centrales nucléaires situées à proximité des zones touchées.

Quatre trains à grande vitesse, dont les trajets ont été interrompus par le séisme, piégeant près de 1 400 passagers à l'intérieur pendant environ 11 heures, ont repris leur service mardi matin, selon NHK, citant Japan Railways West.

Les trains à grande vitesse avaient été bloqués entre les villes de Toyama et Kanazawa, dans le centre du Japon, à la suite de la secousse de magnitude 7,5.

Les alertes au tsunami sont levées mais la menace de répliques subsiste

Le puissant séisme de lundi a incité l'Agence météorologique japonaise à émettre immédiatement une "alerte au tsunami majeur" - la première depuis le tremblement de terre et le tsunami dévastateurs de 2011 - pour Noto, avant de la rétrograder en "alerte au tsunami".

Les alertes au tsunami ont été annulées par la suite, la menace de nouvelles vagues de tsunami ayant diminué.

Selon le système japonais d'alerte aux tsunamis, les vagues attendues de moins d'un mètre relèvent de l'"avis de tsunami", tandis que celles attendues jusqu'à 3 mètres relèvent de l'"alerte au tsunami" et celles attendues de plus de 5 mètres relèvent de l'"alerte au tsunami majeur".

Les premières vagues ont touché la côte un peu plus de 10 minutes après le séisme.

Une vidéo montre une vague s'écrasant sur une digue de protection dans la ville de Suzu, à l'ouest du pays, lundi.

Selon le United States Geological Survey, au moins 35 petites répliques ont été signalées près de l'épicentre du séisme.

Susan Hough, sismologue à l'US Geological Survey, a prévenu que les répliques pourraient durer des mois.

Selon elle, les habitants de cette partie du pays ont déjà ressenti des tremblements de terre, mais elle pense qu'il s'agit du "plus grand tremblement de terre, et de loin", ce qui signifie que la plupart des habitants n'ont probablement pas l'expérience d'un événement sismique d'une telle ampleur.

"Un tremblement de terre de cette ampleur va continuer à avoir des répliques. Il pourrait facilement avoir des répliques d'une magnitude supérieure à 6, ce qui constitue un danger en soi", a déclaré Mme Hough.

Source: edition.cnn.com