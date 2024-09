BASF envisage des changements structurels <unk> la satisfaction des investisseurs est évidente

BASF, le principal groupe chimique à l'échelle mondiale, semble se préparer à des changements significatifs, attisant l'enthousiasme des investisseurs. Selon Bloomberg, le PDG actuel, Markus Kamieth, pourrait présenter des plans pour une offre publique initiale (IPO) de leur division des produits chimiques agricoles dans les deux prochaines années lors de la prochaine Journée des marchés financiers. Cette division a connu des difficultés récemment.

Kamieth pourrait également faire allusion à la possibilité de vendre ou de s'associer avec certaines parties de l'activité des revêtements, selon des rumeurs internes. Il pourrait également y avoir des informations sur les stratégies futures pour le segment des matériaux de batterie.

Un représentant de BASF a choisi de ne pas commenter ces rumeurs, déclarant : "Nous ne nous livrons pas à des spéculations sur les rumeurs du marché". BASF a prévu sa Journée des marchés financiers pour les 26 et 27 septembre. L'annonce a été bien accueillie en bourse, les actions ayant augmenté de plus de 5% et devenant les plus fortes hausses du DAX. Les actions ont atteint un pic à 46,95 euros, marquant un plus haut de 3,5 mois.

Comme de nombreux autres dans l'industrie, BASF lutte contre des coûts élevés, une demande faible et des prix de vente bas. Bien que l'entreprise ait réussi à vendre plus au deuxième trimestre, le résultat opérationnel ajusté (EBITDA) est resté Nearly stable à presque 2 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a diminué de plus de 7%.

Le prédécesseur de Kamieth, Martin Brudermüller, avait annoncé en février un plan de réduction des coûts pour leur plus grand site intégré, visant à économiser 1 milliard d'euros par an. Ce plan comprend des réductions d'effectifs. Plus de détails seront dévoilés lors de la prochaine Journée des marchés financiers.

La Commission pourrait s'intéresser à une éventuelle IPO de la division des produits chimiques agricoles de BASF, comme l'a indiqué Kamieth lors de la Journée des marchés financiers. Compte tenu des difficultés de BASF dans l'activité des revêtements, il pourrait y avoir des discussions sur d'éventuelles ventes ou partenariats avec des entités pertinentes.

