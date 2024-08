- BASF cesse ses activités dans ses centres de production de Ludwigshafen

Le géant allemand de la chimie, BASF, prévoit d'arrêter la production dans certains de ses établissements à Ludwigshafen dans le but d'améliorer la rentabilité du site. L'entreprise a annoncé qu'elle mettrait fin à la production d'acide adipique, de cyclododécanone (CDon) et de cyclopentanone (CPon) dans son usine principale, ce qui affectera environ 180 employés qui seront orientés vers d'autres postes au sein de l'entreprise.

Selon le membre du conseil d'administration Stephan Kothrade, "Nous prenons cette mesure pour améliorer la rentabilité de l'ensemble de la chaîne de valeur du site". L'entreprise adapte sa production aux conditions du marché en constante évolution.

Production en Corée du Sud et en France

La fabrication de CDon et de CPon sera arrêtée au cours du premier semestre 2025, tandis que la production restante d'acide adipique à Ludwigshafen prendra fin à la fin de l'année. Cependant, Kothrade a précisé que BASF continuerait de produire de l'acide adipique à Onsan, en Corée du Sud, et dans le cadre de sa co-entreprise à Chalampé, en France.

BASF a expliqué que le CDon intervenait dans la synthèse de parfums musqués et de stabilisateurs UV, tandis que le CPon servait de composant dans la synthèse de pesticides et de produits pharmaceutiques. L'acide adipique est également utilisé dans la production de revêtements et d'adhésifs.

Nouvelle stratégie pour l'usine principale

En juillet, BASF a annoncé son intention d'arrêter la production du composé actif glufosinate-ammonium (GA) dans les sites de Knapsack et de Frankfurt d'ici la fin de l'année. Plus tôt, en février 2023, BASF avait annoncé la fermeture de plusieurs usines chimiques en raison des coûts énergétiques élevés, notamment une pour l'ammoniac et le précurseur de plastique TDI. L'entreprise a annoncé de nombreuses mesures d'économies et des licenciements dans plusieurs départements, y compris l'usine principale de Ludwigshafen, pour laquelle une nouvelle stratégie, appelée une "vision", est actuellement en cours d'élaboration et devrait être présentée plus tard dans l'année.

La décision d'arrêter la production d'acide adipique, de CDon et de CPon dans l'usine principale de BASF fait partie d'une stratégie plus large visant à améliorer la rentabilité globale du site, selon le membre du conseil d'administration Stephan Kothrade. Malgré la fermeture de l'usine de CDon et de CPon à Ludwigshafen, BASF continuera de produire de l'acide adipique à Onsan, en Corée du Sud, et dans le cadre de sa co-entreprise à Chalampé, en France.

