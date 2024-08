- "Barry Keoghan, célèbre de 'Saltburn', prend le rôle" (paraphrasé)

Le film "Peaky Blinders", adapté de la série télévisée, prend forme de manière plus claire. Netflix a confirmé dès juin que Cillian Murphy (48 ans) reprendrait son rôle célèbre de Tommy Shelby, chef de la bande de Birmingham, dans la production maison. Récemment, un autre acteur a été ajouté : Barry Keoghan (31 ans) rejoindra également le film "Peaky Blinders", comme l'a annoncé Netflix sur Instagram.

Le tournage va bientôt commencer

Pour l'instant, Netflix n'a pas révélé le personnage de Barry Keoghan, l'acteur de "Calm With Horses". Après Murphy et Rebecca Ferguson (40 ans), actrice de "Dune", Keoghan devient le troisième membre connu de la distribution. Selon le site spécialisé "Deadline", le tournage du film, en développement depuis 2021, devrait commencer prochainement à Birmingham. Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire devrait se concentrer sur les jeunes membres des Peaky Blinders.

La série dramatique britannique "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" avec Cillian Murphy a été diffusée pour la première fois en 2013 sur BBC Two. Après six saisons, la dernière a été diffusée en 2022. Steve Knight (65 ans), à l'origine de l'idée, est également à la tête du film. "Je suis vraiment ravi que ce film se fasse. Ce sera un chapitre exaltant dans la saga 'Peaky Blinders'. Sans retenu. Du 'Peaky Blinders' authentique à l'état pur", a déclaré Knight, exprimant son enthousiasme pour le projet.

L'arrivée de Barry Keoghan dans le film "Peaky Blinders" a été annoncée sur Instagram par Netflix.

