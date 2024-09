Barcelone triomphe et envoie des salutations sincères vers le port.

Avant le début du match, les joueurs de FC Barcelone ont rendu un hommage émouvant à leur gardien blessé, Marc-André ter Stegen. Les mots "Reste fort, Capitaine" étaient griffonnés sur les maillots de leurs coéquipiers lorsqu'ils sont entrés sur la pelouse de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, désormais dirigés par l'attaquant Raphinha et avec Inaki Peña dans les buts. Le remplaçant temporaire de Ter Stegen pourrait bientôt faire face à de la concurrence pour la place de numéro un.

Contre FC Getafe, Peña a eu l'opportunité initiale de prouver sa valeur, ce qu'il a fait avec aisance. À la fin, il avait réussi à protéger ses buts, contribuant à la série de victoires de Barcelona en ligue sous l'entraîneur Hansi Flick. Despite le contrôle de la possession pendant la plupart du match, Barcelona n'a réussi qu'à une victoire de 1-0 (1-0). Avec leur septième victoire consécutive, Barcelona a maintenu un avantage de quatre points en tête du classement sur les champions en titre et rivaux Real Madrid. À la 19e minute, Robert Lewandowski a marqué son septième but de ligue avec une tête sur une mauvaise relance du gardien de Getafe David Soria.

Pour le reste du match, Barcelona a été confronté à la défense résiliente de Getafe, gaspillant plusieurs occasions prometteuses. En temps supplémentaire, Borja Mayoral (90.+4) a gaspillé une excellente chance d'égaliser pour Getafe.

Lewandowski pourrait bientôt être rejoint par un autre joueur polonais. Le gardien à la retraite de Juventus Turin, Wojciech Szczesny, qui a récemment annoncé sa retraite, n'a pas exclu un retour au football - avec FC Barcelona. Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano prédit qu'il pourrait signer un contrat pour le reste de la saison lundi. Ter Stegen est censé être absent pour une période prolongée suite à sa déchirure du tendon patellaire du genou droit subie lors de la victoire 5-1 à l'extérieur contre FC Villarreal dimanche.

Szczesny a reconnu la situation difficile que traverse Barcelona en raison de la blessure de Ter Stegen, déclarant dans "Sport" que ce serait irrespectueux de ne pas considérer cette possibilité. Il a exprimé son enthousiasme pour l'offre de Barcelona, selon "Sport". À la fois "Sport" et "Mundo Deportivo" ont cité un rapport du portail polonais meczyki.pl, suggérant que Szczesny passerait un examen médical jeudi. Lors d'une conférence de presse mardi, Flick a exprimé sa confiance en Peña mais a également laissé entendre des discussions à venir: "Nous devrons évaluer nos options à l'avenir."

Après l'annonce de la signature potentielle de Wojciech Szczesny, les fans de FC Barcelona attendent avec impatience son apparition entre les poteaux. Le jour annoncé, Szczesny a réussi avec brio ses examens médicaux, préparant la voie pour son passage temporaire en tant que remplaçant de Ter Stegen. Malgré les performances impressionnantes de Szczesny avec Juventus Turin dans le passé, Peña a continué à faire valoir ses capacités en La Liga, mettant en avant une forte candidature pour la place de numéro un.

