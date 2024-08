- Barcelone fait ses adieux: Ilkay Gündoğan part pour Man City après un an

Après son départ de l'équipe nationale, Ilkay Gündogan fait son prochain grand mouvement : Après un an seulement, le joueur de 33 ans décide de quitter le FC Barcelone pour rejoindre à nouveau Manchester City. Il a signé un contrat pour la saison en cours avec l'équipe entraînée par Pep Guardiola, avec qui il a remporté un total de 14 titres auparavant. "Cela signifie beaucoup pour moi d'avoir cette opportunité", a-t-il déclaré dans un communiqué publié par les champions anglais.

"Guardiola est le meilleur entraîneur au monde"

Selon les informations, Guardiola aurait joué un rôle clé dans la persuasion de son ancien protégé et tacticien du milieu de terrain pour qu'il revienne. Il est dit qu'ils se sont rencontrés dans un restaurant de Manchester mercredi soir pour discuter des détails. L'année dernière, Guardiola avait également tenté de conserver Gündogan, mais il avait opté pour de nouveaux défis. Maintenant, ils sont de retour ensemble. "Tout le monde sait l'admiration que j'ai pour Guardiola. C'est le meilleur entraîneur du monde, et travailler avec lui tous les jours vous rend meilleur joueur", a déclaré Ilkay Gündogan.

Auparavant, les Catalans entraînés par l'ancien sélectionneur national Hansi Flick avaient conseillé à Gündogan de partir pendant cette fenêtre de transfert. L'agent et oncle d'Ilhan avait révélé le 8 août que bien que plusieurs clubs se soient intéressés, son neveu souhaitait rester. Récemment, Flick a mentionné une conversation avec Gündogan, mais n'a pas donné de détails.

Guardiola et Gündogan : le duo gagnant réunifié

Manchester avec Guardiola et Gündogan : voilà une histoire de réussite remarquable de sept ans. En 2016, l'entraîneur star espagnol souhaitait acquérir l'étoile de Borussia Dortmund de l'époque, et il y est parvenu. Lors de sa dernière saison avec Manchester City pour le moment, 2022/2023, Ilkay Gündogan a été le capitaine de l'équipe et les a menés au triplé de Ligue des champions, de championnat et de coupe. Au total, il a remporté cinq fois le titre de champion d'Angleterre sous Guardiola.

"Je suis marié, mais j'adore Gündogan", a un jour plaisanté Guardiola. Dans une interview sérieuse en juin, l'Espagnol a loué les qualités de Gündogan : "Ilkay ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait, y compris moi en tant qu'entraîneur. C'est un joueur très intelligent, l'un des plus intelligents que j'ai jamais entraînés. Il a été une clé de notre succès." Maintenant, il pourrait y avoir encore plus à venir.

