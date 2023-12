Barcelone commence sa vie sans Lionel Messi par une victoire palpitante

C'est la première fois en 18 ans que le club entame une campagne sans l'Argentin, qui a rejoint le Paris Saint-Germain pour deux ans le 10 août.

De nombreux supporters portaient des maillots de Messi et ont chanté des chansons en l'honneur du plus grand joueur de l'histoire du club lors d'un match divertissant au Camp Nou.

Gerard Piqué, serviteur de longue date du Barça, a donné l'avantage à son équipe avant que Martin Braithwaite n'inscrive un but de part et d'autre de la mi-temps pour donner au FC Barcelone l'impression de contrôler la situation.

Mais deux buts tardifs de Julen Lobete et Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, ont réduit le déficit à un seul but, ce qui a donné lieu à une fin de match tendue.

Alors que les visiteurs cherchaient à égaliser, Sergi Roberto a conclu une contre-attaque dans le temps additionnel pour permettre au FC Barcelone de prendre les trois points lors de son premier match de la nouvelle saison de la Liga.

"Nous nous sommes compliqué la tâche, mais nous avons joué un grand match", a déclaré Piqué après la rencontre.

READ : Un transfert de 138 millions de dollars montre que l'élite de la Premier League anglaise n'en fait qu'à sa tête

C'était un geste que je devais faire

Dimanche, les supporters ont été autorisés à revenir dans le stade pour la première fois en 526 jours, et 20 000 d'entre eux ont assisté aux efforts de la jeune équipe barcelonaise pour s'imposer sans Messi.

Des signes prometteurs ont montré que cette équipe pouvait encore produire au plus haut niveau malgré la situation financière catastrophique dans laquelle se trouve le club.

L'équipe a dominé de longues périodes du match et a montré qu'elle était toujours capable de pratiquer un football offensif passionnant.

C'est d'ailleurs Piqué qui a ouvert le score, le club ayant annoncé que le défenseur central avait accepté une baisse de salaire pour alléger la pression financière.

"J'ai grandi ici, j'ai joué presque toute ma vie ici, et c'était un geste que je devais faire. J'ai parlé aux autres capitaines et ils vont faire de même", a ajouté Piqué, qui a célébré son but en embrassant l'écusson sur son maillot.

READ : J'ai abandonné Manchester United pour soutenir mon équipe locale. Maintenant, ils sont en Premier League

Ailleurs en Liga, le Real Madrid a commencé par s'imposer face à Alavés lors de la première journée.

Un doublé de Karim Benzema et des buts de Nacho et Vinícius ont permis à Carlo Ancelotti d'entamer son nouveau chapitre au club par une victoire 4-1.

Pendant ce temps, l'Atlético Madrid a commencé à défendre son titre en s'imposant 2-1 contre le Celta Vigo.

Les deux équipes ont été réduites à dix après l'expulsion d'Hugo Mallo et de Mario Hermoso pour un incident en fin de match. Huit cartons jaunes ont également été distribués au cours de cette rencontre de mauvaise humeur.

Mais un doublé de l'attaquant argentin Ángel Correa a permis au champion de s'imposer, malgré l'égalisation initiale de Iago Aspas sur penalty.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com