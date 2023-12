Barcelone commence l'année par une victoire 1-0 en Liga et se rapproche des places en Ligue des champions

Après un début de saison difficile, au cours duquel le Barça s'est retrouvé dans la dernière moitié du tableau, le nouvel entraîneur Xavi a lentement commencé à redresser la barre, avec une seule défaite en sept matches de Liga.

Il a fallu que le gardien Marc-André ter Stegen fasse preuve d'héroïsme à la dernière minute pour préserver les trois points contre Majorque, mais tout ce qui compte, c'est d'engranger des points dans cette période de transition.

L'importance de Ter Stegen pour l'équipe s'est manifestée à la 91e minute, dimanche, par un arrêt époustouflant d'une seule main sur une frappe à bout portant de Jaume Costa, ce qui a amené le défenseur du FC Barcelone Eric García à déclarer que le FC Barcelone "doit 70 % de la victoire à Ter Stegen".

"Il a été spectaculaire et c'est un excellent gardien", a déclaré García à Movistar TV. Il a été spectaculaire et c'est un grand gardien", a déclaré García à Movistar TV. "Nous savons qu'il réagit dans ces moments-là".

"Les joueurs de Majorque étaient pressants et nous savions que nous devions absorber le jeu et nous avons montré que nous étions capables de le faire.

Cette victoire permet au Barça de se hisser à la cinquième place, à un point de l'Atlético Madrid, qui occupe la quatrième et dernière place de la Ligue des champions.

Le week-end a été bon pour les Blaugrana, puisque deux des trois premiers - le Real Madrid et le Real Betis - ont perdu des points.

Le Real a subi une défaite surprise sur le terrain de Getafe, en difficulté, le but d'Enes Ünal à la neuvième minute faisant la différence entre les deux équipes.

Bien qu'il ait dominé la possession du ballon et forcé le gardien de Getafe, David Soria, à réaliser plusieurs arrêts impressionnants, l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, était loin d'être satisfait de la performance de son équipe.

"Il n'y a pas grand-chose à dire sur le match, nous sommes restés en vacances un jour de plus", a déclaré Ancelotti à la presse. "Nous n'étions pas la même équipe qu'à la fin de l'année.

"Nous étions moins concentrés et moins engagés. Un match nul aurait été juste car nous ne méritions pas de perdre, mais nous avons encaissé un but et nous avons perdu. Cela devrait nous rappeler à l'ordre".

En effet, les Blancos comptent toujours huit points d'avance sur le FC Séville, deuxième, qui a deux matches d'avance sur le leader du championnat et qui jouera lundi.

