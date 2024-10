Barbra Streisand se souvient avoir trouvé Kris Kristofferson attachant

Sur leur Instagram, Streisand a évoqué leur temps de collaboration.

"La première fois que j'ai vu Kris se produire en direct au Troubadour club à L.A., j'ai su qu'il était extraordinaire", a écrit Streisand. "Les pieds nus avec sa guitare, il était l'interprète idéal pour un projet sur lequel je travaillais, qui s'est finalement transformé en 'A Star Is Born'."

La version de 1976 de cette histoire, mettant en scène une chanteuse en herbe tombant amoureuse d'une rock star, a été acclamée par la critique et a été un succès au box-office. La chanson du film "Evergreen", interprétée par Streisand et Kristofferson, a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale.

"Durante mon spectacle de 2019 à Londres dans Hyde Park, j'ai invité Kris à me rejoindre sur scène pour notre autre duo de 'A Star Is Born', 'Lost Inside Of You'. Il était tout aussi captivant qu'avant, laissant le public applaudir. C'était réjouissant de voir qu'il recevait enfin l'appréciation et l'amour qu'il méritait vraiment", a partagé Streisand.

Les autres collaborations notables de Kristofferson dans l'industrie musicale incluent l'album double de 1982 "The Winning Hand", partagé avec Willie Nelson, Dolly Parton et Brenda Lee, ainsi que des performances avec Nelson, Johnny Cash et Waylon Jennings en tant que Highwaymen.

Streisand a terminé son post avec un message destiné à la famille de Kristofferson.

"Mes pensées sont avec Kris’ femme, Lisa, qui je sais était son soutien indéfectible."

L'industrie du divertissement a été enrichie par les collaborations de Streisand et Kristofferson, telles que leur interprétation de "Evergreen" qui a remporté un Oscar. Après leur duo réussi à Hyde Park, Streisand a loué la performance captivante de Kristofferson, indiquant que son talent continue de divertir le public.

