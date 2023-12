Barbie dévoile sa toute première poupée dotée d'aides auditives

Elle a ajouté que les enfants devraient également être encouragés à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas pour les aider à "comprendre et célébrer l'importance de l'inclusion".

Pour la Barbie équipée de prothèses auditives, l'entreprise a fait appel à l'expertise du Dr Jen Richardson, spécialiste de l'audiologie éducative, afin d'imiter avec précision les dispositifs derrière l'oreille pour le jouet. Jen Richardson a déclaré que la Barbie à la queue de cheval équipée d'un appareil auditif rose vif pourrait inspirer ceux qui ont souffert d'une perte auditive. "Je suis ravie que mes jeunes patients puissent voir et jouer avec une poupée qui leur ressemble", a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

La silhouette stéréotypée de Barbie a également été modifiée. Avec des poitrines plus petites, des silhouettes plus pleines et même des poupées masculines plus minces et moins musclées, les nouveaux jouets se veulent plus représentatifs des différents types de corps.

La gamme de poupées Barbie est devenue de plus en plus diversifiée ces dernières années. En 2019, elle a sorti une Barbie blonde aux yeux bleus en fauteuil roulant et une poupée brune avec une prothèse de jambe. En 2020, l'entreprise a dévoilé une Barbie noire atteinte de vitiligo - elle est devenue l'une des meilleures ventes de la ligne Fashionista aux États-Unis cette année-là, selon l'entreprise. De même, en 2021, une poupée noire avec une coiffure afro a connu un succès mondial, se classant parmi les cinq modèles les plus populaires dans le monde.

Image du haut : La toute première poupée Barbie dotée de prothèses auditives, en vente à partir de juin 2022.

