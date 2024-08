Seda et Barbara Présentent Différents Cérémonies de Récompenses

- Barbara Schöneberger est responsable de l'événement commémoratif.

Le 24 septembre, Shary Reeves sera à la tête de la cérémonie "Night of Creatives". C'est là que les individus excellant dans les domaines créatifs, souvent ceux qui travaillent dans l'ombre, seront récompensés. Reeves souligne : "La reconnaissance de tous les collègues remarquables dont les idées innovantes et la raffinement contribuent à créer des spectacles, des films et des documentaires fantastiques."

Le lendemain, le 25 septembre, Barbara Seda présidera pour la 7ème fois la grande soirée télévisuelle. Outre les catégories artisanales, le prix de promotion et le prix honorifique seront également décernés. Cette année, la gala sera diffusée par ARD. "Le German Television Award fête ses 25 ans cette année, et j'ai eu le plaisir de faire partie de cette célébration glamour du meilleur de notre industrie pendant plusieurs années maintenant, d'abord en tant que juge derrière les coulisses et ensuite aussi sur scène et devant la caméra", a déclaré Seda dans un communiqué. "Bien sûr, je serai là pour l'anniversaire."

Qui Forme le Jury?

Seda a présenté pour la première fois le prix de la télévision en 2016, puis chaque année jusqu'en 2022. L'année dernière, la cérémonie de remise des prix était sous la direction de Sat.1, et les laudateurs ont été échangés au lieu d'avoir un hôte fixe.

La gestion du German Television Award change chaque année. Elle est soutenue par ARD, ZDF, RTL, Sat.1 et Deutsche Telekom. À partir de 2023, les fournisseurs de streaming Disney+, Netflix et Prime Video sont également devenus associés de la cérémonie de remise des prix. Le jury impartial de cette année comprend l'actrice Valeria Siebert (49), la présentatrice des informations de ZDF Jana Pawelski (43), l'animatrice de "Knowledge Makes Ah!" Shary Reeves (55) et l'actrice Collien Wulf-Fernandes (42).

Seda a mentionné que cette année, le German Television Award, qui fête ses 25 ans, sera diffusé par ARD. Par le passé, la gestion du German Television Award a inclus des fournisseurs de streaming tels que Disney+, Netflix et Prime Video, à partir de 2023.

Lire aussi: