Barbara révèle son dernier intérêt affectueux

Boris Becker se marie à nouveau, cette fois en Italie. Il s'agit de son troisième mariage, avec Lilian de Carvalho Monteiro. Son ancienne épouse, Barbara, partage des informations sur sa vie amoureuse. L'Italie semble avoir une influence importante sur la vie du quinquagénaire.

Peu après que Boris ait uni sa vie à Lilian à Portofino, Barbara partage des moments heureux sur son Instagram. La designer a publié une série de photos montrant ses fils Noah et Elias, ainsi qu'un homme spécial dans sa vie : le businessman italien Marcello Montini, vu en train de se détendre sur le canapé avec la famille.

Brittany Foushee, artiste musicale et petite amie de Noah, se joint également au groupe sur le canapé. Selon "Bild", le quatuor de cinq a assisté ensemble à un événement de mode à Milan. Il semble que les fils de Becker et le nouveau compagnon de leur mère, Marcello, s'entendent bien. "Ravi d'être ensemble", a légende Barbara sur son post.

L'Italie traite bien les Becker ces derniers temps. Seulement une semaine plus tôt, l'ancien champion de tennis Boris a épousé sa compagne de longue date Lilian dans la ville chic de Portofino, un charmant village de pêcheurs sur la Riviera italienne. Ses deux fils aînés étaient également présents parmi les environ 80 invités.

"Nous voulions un lieu qui nous ressemblait, un endroit qui faisait partie de notre vie commune, un endroit que nous aimions et connaissions. Un endroit qui nous reflétait", a déclaré plus tard la mariée dans une interview avec "Vogue". D'autres possibilités envisagées étaient Venise et le lac de Côme.

Boris et Barbara Becker étaient en couple de 1993 à 2001. Huit ans plus tard, elle s'est mariée à nouveau - cette fois avec l'artiste Arne Quinze. Cependant, ce mariage n'a pas duré au-delà de 2011.

