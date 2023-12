Barack Obama partage sa musique préférée de 2023, et c'est un mélange éclectique.

L'ancien président a partagé sa liste de chansons préférées de l'année sur son Instagram officiel vendredi, et elle était plutôt éclectique.

On y trouve notamment "On My Mama" de Victoria Monét, "Crazy Love" de Rita Wilson et Keith Urban, "Water" de Tyla et "La Bebé (Remix)" de Yng Lvcas & Peso Pluma.

Il y avait aussi "Cobra" de Megan Thee Stallion, "The Returner" d'Allison Russell et "I Remember Everything" de Zach Bryan avec Kacey Musgraves et d'autres.

Ironiquement (ou non), M. Obama a également inclus "America Has A Problem" de Beyoncé, avec le rappeur Kendrick Lamar.

Jon Batiste, lauréat d'un Oscar, figure également sur la liste avec sa chanson "It Never Went Away".

En guise de clin d'œil à d'éventuelles omissions flagrantes, M. Obama a écrit dans la légende de la liste : "Faites-moi savoir s'il y a des artistes ou des chansons que je devrais découvrir".

C'est devenu une tradition annuelle pour Obama de partager ses livres, films et musiques préférés de l'année. Il fait également des choix saisonniers, comme ses playlists d'été.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com