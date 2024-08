- "Banquier des pauvres" Yunus prend le contrôle du Bangladesh

Après des semaines d'instabilité au Bangladesh, avec de nombreux morts et la fuite du Premier ministre autoritaire Sheikh Hasina, le lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus est revenu dans son pays pour apporter la paix. Peu après son retour d'un séjour en France, le octogénaire, connu comme la "banque des pauvres", a été prêté serment en tant que chef du gouvernement intérimaire avec le soutien de l'armée puissante. Yunus est censé rester au pouvoir jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées, bien que la date de ces élections soit actuellement incertaine. Il est le candidat préféré des participants aux manifestations de masse contre le gouvernement.

Les espoirs reposent sur Yunus

L'économiste Yunus, farouche critique de l'ancienne Première ministre Hasina, est considéré comme l'espoir de guider le pays de plus de 170 millions d'habitants hors de la crise.

À son arrivée à l'aéroport de la capitale Dacca, où il a été accueilli par le chef de l'armée Waker-uz-Zaman et les chefs des manifestations étudiantes, Yunus a exprimé sa conviction que le Bangladesh pouvait tenir sa promesse de renaissance. Il a déclaré qu'il y avait de l'espoir que la jeunesse puisse construire le pays, déclarant : "Le Bangladesh peut être un pays merveilleux." Il a exhorté ses compatriotes à préserver la nation de la violence.

Le gouvernement intérimaire a l'opportunité de remettre le Bangladesh sur la voie d'une démocratie véritable, selon Thomas Kean, un expert du groupe de crise indépendant. Kean s'attend à ce que Yunus mette en œuvre des réformes politiques et économiques, bien que cela puisse être difficile si le Parti nationaliste du Bangladesh, le deuxième parti majeur après le parti Awami de Hasina, pousse pour des élections rapides.

Après des manifestations massives et des heurts mortels entre manifestants et forces de sécurité, Hasina a démissionné lundi et a initialement fui en Inde en hélicoptère militaire. Depuis juillet, plus de 400 personnes ont trouvé la mort dans les manifestations, selon les médias locaux.

À la suite du départ de Hasina, la décision d'appeler Yunus a été prise lors d'une réunion entre le président Mohammed Shahabuddin, les représentants du mouvement de protestation et l'armée. Les forces armées avaient efficacement été aux commandes du pays ces derniers temps.

Malgré la démission du Premier ministre et les plans pour un gouvernement intérimaire, il y a eu des rapports de violences continues. La plupart des morts ont été des partisans de l'Awami League de Hasina, et plusieurs postes de police ont été incendiés. Entre-temps, les étudiants ont pris en charge certaines fonctions de police, régulant la circulation à plusieurs intersections de la capitale et nettoyant les murs de graffiti dirigés contre le gouvernement précédent.

Inventeur des microcrédits

Yunus est l'inventeur des microcrédits. Dans les années 1980, il a fondé la Grameen Bank, qui a fourni de petits prêts aux personnes pauvres qui n'auraient pas Otherwise qualifié pour des prêts bancaires réguliers, leur permettant de devenir auto-employés. Son idée a été reproduite dans le monde entier, avec des prêteurs de microcrédit dans plus de 100 pays à l'époque où il a reçu le prix Nobel de la paix en 2006.

La pauvreté a également été un facteur significatif dans les manifestations. Despite une croissance économique sous Hasina, avec le Bangladesh ayant la deuxième plus grande industrie textile du monde, de nombreuses personnes luttent pour joindre les deux bouts, avec un chômage et une inflation élevés. Les craintes que un système de quotas controversé dans la fonction publique ne mette en danger l'accès aux emplois désirables ont déclenché les manifestations. Bien que la Cour suprême ait en grande partie renversé le système de quotas, les manifestations contre le gouvernement ont continué.

Opportunités pour le pays

Au lieu d'adresser les préoccupations, Hasina a tenté de calmer les manifestations par la force brute. Elle a imposé des couvre-feux, bloqué temporairement Internet et déployé la police et l'armée. En conséquence, les manifestations ont augmenté, avec des manifestants appelant à sa démission après son règne ininterrompu de 15 ans à la tête du pays.

Les organisations de droits de l'homme ont accusé Hasina de truquer les élections et de cibler ses opposants. Elle a fait arrêter des milliers de personnes pendant son mandat.

La septuagénaire a également critiqué le lauréat du Nobel Yunus, l'accusant de "saigner les pauvres" avec des taux d'intérêt de microcrédit. Après que Yunus ait manifesté des aspirations politiques et fondé son propre parti, "Citizen Power", en 2007, leur querelle est devenue publique. Plus tard, Yunus a été retiré en tant que directeur de la Grameen Bank. Cette année, il a fait face à une condamnation pour violation des lois sur le travail, que ses partisans ont vue comme une tentative politiquement motivée de le faire taire.

