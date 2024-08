- Banques de fonds propres: la baisse des prix immobiliers arrêtée

La baisse brutale de 2 ans des prix de l'immobilier allemand en valeur réelle semble s'être au moins temporairement arrêtée : selon les données de l'Association des banques allemandes Pfandbrief (vdp), à la fois les propriétés résidentielles et commerciales ont été légèrement plus chères au deuxième trimestre qu'au premier trimestre de cette année. L'indice des prix immobiliers vdp a augmenté de 0,5 % pour atteindre 175,5 points, comme l'a annoncé l'association à Berlin.

Les banques Pfandbrief : pas de signe de retournement de tendance

Ces derniers jours, les banques populaires et coopératives, ainsi que l'Institut allemand de recherche économique de Kiel, ont déjà annoncé un retournement de tendance sur le marché immobilier, mais les banques Pfandbrief sont plus prudentes. "Il est encore beaucoup trop tôt pour déclarer un retournement de tendance, mais une relaxation de la situation difficile est en train d'émerger", a déclaré le PDG Jens Tolckmitt. L'indice vdp est basé sur des données de transaction de plus de 700 établissements de crédit, selon l'association.

Développement inégal dans les sept plus grandes villes

Les propriétés résidentielles et occupées ont augmenté de 0,5 % au deuxième trimestre par rapport au premier, mais ont diminué de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Le développement dans les sept plus grandes villes a été inégal jusqu'à présent cette année : les prix ont légèrement diminué du premier au deuxième trimestre à Düsseldorf (-0,5 %), Munich (-0,4 %), et Stuttgart (-0,2 %), tandis qu'ils ont augmenté à Frankfurt am Main (+0,5 %), Hambourg (+0,6 %), Cologne (+1,1 %), et Berlin (+1,2 %).

Une mauvaise nouvelle pour les locataires

Il n'y a toujours pas de discussion sur une baisse des prix sur le marché de la location : les nouveaux loyers moyens pour les immeubles à appartements étaient 6,1 % plus élevés dans toute l'Allemagne au deuxième trimestre qu'il y a un an, et 1,4 % plus élevés qu'au premier trimestre.

Prévisions de prix : stagnation, pas de hausse

Les prix des bureaux et des propriétés commerciales ont Significativement baissé de 7,4 % en un an, mais ont augmenté légèrement de 0,4 % du premier au deuxième trimestre, selon l'indice vdp. Tolckmitt ne s'attend pas à une remontée soudaine des prix de l'immobilier, mais plutôt à une stabilisation pendant plusieurs trimestres.

