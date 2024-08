- Banksy poursuit sa série à Londres

Depuis six jours consécutifs, l'artiste mystérieux Banksy publie une nouvelle œuvre d'art à Londres. L'étoile de l'art de rue réjouit actuellement les gens dans la capitale britannique avec une nouvelle image d'animal chaque jour, les gens parlant déjà d'un "zoo de Banksy". Samedi, c'était un chat.

Précédemment, des images d'une chèvre de montagne, d'un éléphant, d'un singe, de pélicans et d'un loup hurlant étaient apparues, que Banksy a confirmées avec des photos sur son compte Instagram. La silhouette d'un chat s'étirant langoureusement a été pulvérisée sur un panneau publicitaire délabré dans une rue du nord-ouest de Londres.

Que veut exprimer Banksy avec ces images d'animaux?

Les fans de Banksy spéculent depuis des jours sur ce que l'artiste engagé socialement, dont l'identité est strictement secrète, voulait dire avec les animaux. A-t-il fait référence aux émeutes d'extrême droite dans le pays avec la chèvre de montagne, un symbole de bouc émissaire, comme l'a suggéré un utilisateur d'Instagram?

Le journal britannique "Observer" a pu apporter un peu de lumière sur la question. Les images n'ont pas de signification plus profonde, a rapporté le journal du cercle de l'artiste. Il veut apporter de la joie aux gens dans un temps dominé par les titres négatifs.

Banksy espère "que les œuvres apporteront un moment d惊喜 inattendu", a déclaré un représentant de Banksy cité par le journal. En même temps, il s'agit de mettre en valeur la capacité humaine à la créativité ludique plutôt que la destruction et la négativité.

Le spectacle de Banksy se poursuivra probablement

Au vu de l'attention que le "Zoo" de Banksy a reçue, il semble qu'il ait réussi. L'une des œuvres, cependant, a disparu peu après son apparition. Plusieurs hommes masqués avaient démonté le loup hurlant pulvérisé sur une antenne parabolique dans le quartier de Peckham, à Londres, dans l'est, dans l'heure qui a suivi la confirmation de Banksy.

La bonne nouvelle est : le spectacle quotidien de Banksy est susceptible de se poursuivre, selon ce qu'a rapporté l'Observer. Selon le journal, au moins une septième œuvre est prévue pour apparaître à Londres.

La commission responsable de l'entretien de l'art public à Londres n'a pas encore commenté la série animalière de Banksy. Despite the theft of one of the works, The Commission is closely monitoring the situation, hoping to preserve the remaining pieces for the enjoyment of the public.

