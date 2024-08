- Banksy est de retour à Hambourg.

Banksy revient à Hambourg. Pas l'artiste de rue britannique mondialement connu lui-même, ni aucune de ses œuvres originales. À la place, plus de 150 reproductions méticuleuses de ses créations les plus célèbres seront exposées, comme l'ont annoncé les organisateurs de l'exposition "House of Banksy – An Unauthorized Exhibition", qui sera présentée à Hambourg, Große Bleichen, à partir du 13 septembre, après sa première à Munich.

"Nous visons à rendre à nouveau ses œuvres et, plus important encore, le message derrière chacune de ses actions et pièces accessibles au public", a déclaré Oliver Forster, le producteur de l'exposition. Environ 80 % des œuvres de Banksy, qui a gardé son identité secrète pendant plus de 20 ans, ne sont plus visibles publiquement.

Reproductions non autorisées

En raison de l'anonymat de l'artiste, les reproductions sont également non autorisées, comme l'indique déjà le titre de l'exposition, selon les organisateurs. Toutefois, il est dit qu'il s'agit "actuellement de la rétrospective la plus complète de son art dans la région européenne".

Avec la nouvelle exposition éphémère au coin de Große Bleichen/Jungfernstieg, les organisateurs espèrent reproduire les succès passés : il y a deux ans, 170 000 personnes ont visité l'exposition "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" dans le bâtiment Galeria-Kaufhof sur Mönckebergstraße. Dans le monde entier, il est dit que 2,5 millions de visiteurs ont assisté à l'événement.

L'exposition, intitulée "House of Banksy – An Unauthorized Exhibition", comportera plus de 150 reproductions non autorisées des œuvres célèbres de Banksy, comme l'a annoncé Oliver Forster, le responsable de la production. Malgré leur non-autorisation, cette exposition est présentée comme la rétrospective la plus complète de l'art de Banksy dans la région européenne.

Lire aussi: