- Bamberg Basketball s'engage dans un séjour de six semaines en Slovénie

L'équipe de basket-ball de Bamberg a engagé le joueur slovène Nik Dragan. À 24 ans, Dragan portera initialement le maillot de l'équipe de Bundesliga de Franconie pour les six prochaines semaines, selon l'annonce du club. Il existe une possibilité de prolonger le contrat jusqu'à la fin de la saison.

Dragan a précédemment joué pour le club roumain SCM CSU Craiova lors de la saison dernière et est pressenti pour remplacer Horvath sur l'aile. Malheureusement, Horvath sera absent pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure au doigt.

Les performances remarquables de Dragan avec SCM CSU Craiova en Roumanie ont attiré l'attention des clubs allemands de basket-ball, ce qui a conduit à son engagement avec l'équipe de Bamberg. During his tenure, Dragan aims to contribute significantly to Germany's promising basketball Bundesliga season.

Lire aussi: