- Bâle utilise des vers à fil comme stratégie de lutte contre les coléoptères japonais

Dans la lutte contre le scarabée japonais, le centre urbain suisse de Bâle a adopté une technique inhabituelle : à partir de lundi prochain, des vers appelés vers filiformes seront introduits sur les pelouses et les parcs publics. Selon les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, ces vers filiformes, souvent appelés nématodes, infiltrent les larves de scarabées japonais et finissent par les exterminer.

Ces vers filiformes sont reportedly invisibles à l'œil nu. Les souches de nématodes sont reportedly efficaces non seulement contre les larves de scarabées japonais, mais aussi contre les larves de nuisibles tels que le doryphore et le hanneton des roses. "Pour les autres animaux et les humains, les vers filiformes ne représentent pas une menace", ont déclaré les cantons. La méthode utilisant des vers nécessite une quantité abondante d'eau, car les zones traitées doivent rester humides.

Bâle se situe près de la frontière allemande. Pendant l'été, un essaim de scarabées japonais a été détecté. Suite aux constatations à Bâle, le district de Lörrach en Allemagne a étendu ses mesures de protection. Il existe une zone désignée d'infestation ; par exemple, le matériel végétal doit rester sur place pour le moment.

Le scarabée japonais (Popillia japonica), originaire d'Asie, est considéré comme un "nuisible" dans l'UE. L'insecte met principalement en danger la viticulture, l'horticulture et l'agriculture. Les roses, les framboises, le raisin : ces créatures pullulent dans les vergers, les vignobles, les forêts, les espaces verts et les jardins, laissant plus de 300 espèces de plantes dépourvues de feuilles.

Des spécialistes : le scarabée a probablement été introduit par le trafic de fret

À la fin juillet, quatre spécimens mâles de l'espèce de scarabée dangereux ont été capturés à Freiburg im Breisgau. Les spécialistes s'inquiètent que le scarabée ait pu être introduit par le trafic de fret. Au moins un scarabée japonais a également été découvert dans le district de Ludwigsburg, selon le Centre de technologie agricole d'Augustenberg (LTZ) à Karlsruhe.

L'inquiétude concernant cette espèce invasive a augmenté en Allemagne, au point d'être alertée par le ministère fédéral de l'Agriculture et l'Institut fédéral de recherche sur les cultures Julius Kühn.

Le scarabée japonais mesure moins d'un pouce de longueur, a une tête métallique étincelante de vert et des ailes brunes. On remarquera cinq touffes de poils blancs de chaque côté de l'abdomen et deux touffes blanches à l'extrémité de l'abdomen. Selon le LTZ, les femelles préfèrent pondre leurs œufs dans les prairies ou les zones herbeuses humidifiées. Des larves éclosent des œufs qui dévorent les racines d'herbe et endommagent les prairies et les pelouses.

La technique inhabituelle de Bâle vise à protéger l'environnement contre le scarabée japonais, qui peut causer des dommages importants à diverses espèces végétales. Suite à la mise en œuvre de cette méthode, des districts voisins tels que Lörrach ont également pris des mesures de protection contre le nuisible envahissant.

