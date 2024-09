- Bâle se tourne vers les vers à fils comme nouvelle stratégie de lutte contre les coléoptères japonais

Pour lutter contre le problème croissant des scarabées japonais, Bâle, une grande ville de Suisse près de la frontière allemande, expérimentera pour la première fois l'utilisation de nématodes dans ses parcs publics et installations sportives. Une entreprise spécialisée a appliqué un mélange contenant des nématodes, invisibles à l'œil humain, sur les zones herbeuses. Ces nématodes visent à rendre les larves de scarabées japonais inoffensives dans le sol.

Selon Simon Leuenberger, responsable de l'entretien des espaces verts dans la troisième plus grande ville de Suisse, l'objectif est de contrôler les scarabées japonais de cette manière. Cependant, il faudra attendre l'année prochaine pour savoir si la stratégie a été efficace, car des échantillons de sol seront prélevés pour évaluation. Jusqu'à présent, le scarabée a été détecté dans douze endroits de la région.

Ces nématodes pénètrent dans les larves de scarabées japonais et les éliminent, selon les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Les souches de nématodes sont également efficaces contre les larves de scarabées d'eau et de hannetons, sans nuire à d'autres animaux et humains.

L'application de la procédure sur environ 38 hectares est fastidieuse, car les zones doivent être maintenues humides.

Ces scarabées se nourrissent de plus de 300 espèces de plantes.

Au milieu de l'année, une population de scarabées japonais a été identifiée dans la ville. Après les découvertes à Bâle, des mesures préventives ont été prises par le district de Lörrach, de l'autre côté du Rhin en Allemagne. Actuellement, il y a une zone d'infestation, comme le retention de matériel végétal sur place. Lörrach a été informé à l'avance de la nouvelle approche à Bâle, et heureusement, la situation est restée stable depuis juillet, empêchant ainsi l'expansion des zones d'infestation et tampons.

Le scarabée japonais (Popillia japonica) vient d'Asie et est considéré comme un nuisible dans l'UE. L'insecte représente une menace importante pour la viticulture, l'horticulture et l'agriculture, en affectant diverses espèces végétales telles que les roses, les mûres, les raisins, les vergers, les vignobles, les forêts, les zones vertes et les jardins en dévorant presque tout.

Le scarabée japonais est passé du Tessin à l'Italie en 2017 et s'est ensuite répandu dans d'autres régions du pays alpin. En Bavière, des exemples de cette espèce de scarabée nuisible ont également été découverts cette année, avec des experts craignant son introduction par le trafic de fret. Un spécimen a également été trouvé en Bavière.

La préoccupation concernant cette espèce invasive est maintenant si importante en Allemagne que même le ministère fédéral de l'Agriculture et l'Institut fédéral de recherche sur les plantes cultivées Julius Kühn ont émis des avertissements.

Caractéristiques distinctives : touffes de poils blancs

Le scarabée japonais mesure environ un centimètre de long, avec une tête métallique brillante et verte et des ailes brunes. Cinq touffes de poils blancs de chaque côté de l'abdomen et deux touffes de poils blancs à l'extrémité de l'abdomen sont des caractéristiques notables. Les femelles préfèrent reportedly pondre leurs œufs dans des zones herbeuses humides ou inondées, et les larves qui éclosent de ces œufs endommagent les racines d'herbe dans les prairies et les zones herbeuses.

Le problème des scarabées japonais a également incité le Landkreis Lörrach voisin à prendre des mesures préventives. Ils surveillent de près leurs espaces verts pour prévenir une infestation, en suivant l'exemple de Bâle. La stratégie d'utilisation de nématodes pour contrôler le scarabée a également suscité l'intérêt dans les comtés voisins.

Lire aussi: