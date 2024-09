- Bâle propose d'utiliser pour la première fois des vers à fil pour lutter contre les coléoptères japonais

Pour endiguer la propagation du problème du scarabée japonais, Bâle, une ville en Suisse, tente une approche novatrice en utilisant des vers ronds. C'est la première fois que ces vers ronds, appelés nématodes, sont utilisés publiquement dans les parcs et les installations sportives. Une entreprise spécialisée a appliqué une solution contenant ces nématodes sur les zones herbeuses. Ces nématodes microscopiques sont conçus pour infiltrer le sol et éradiquer les larves du scarabée.

Simon Leuenberger, responsable du département de Bâle chargé de l'entretien des espaces verts, se montre optimiste quant à cette nouvelle méthode en déclarant : "Nous espérons que cette méthode sera efficace." Cependant, il faudra attendre un an pour savoir si l'entreprise a réussi. Des échantillons de sol seront ensuite prélevés pour analyse. Le scarabée japonais a déjà été repéré dans douze lieux environnants.

Ces souches de nématodes ont montré leur efficacité contre les larves du scarabée japonais, ainsi que contre celles du charançon des vignes et du hanneton des jardins, selon les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. "Ces vers ronds ne représentent aucun danger pour les autres animaux ou les humains", ont-ils assuré.

Ces vers ronds se nourrissent de plus de 300 espèces végétales différentes.

Le scarabée japonais (Popillia japonica) est un ravageur invasif en EU, causant des dommages importants à la viticulture, à l'horticulture et à l'agriculture. Les roses, les framboises, les raisins : ces scarabées infestent les vergers, les vignobles, les forêts, les espaces verts et les jardins, dévorant plus de 300 espèces végétales.

Suite à la découverte de scarabées japonais à Bâle, le district de Lörrach en Allemagne a activé des mesures préventives. Plusieurs cas de cette espèce de scarabée nuisible ont été trouvés cette année en Bade-Wurtemberg. Un spécimen a également été découvert en Bavière.

Caractéristique distinctive : touffes de poils blancs

Le scarabée japonais mesure à peine un pouce de long, avec une tête métallique brillante et verte et des ailes brunes. Les cinq touffes de poils blancs de chaque côté de l'abdomen et les deux touffes à son extrémité sont des caractéristiques notables. Les femelles sont réputées préférer les zones herbeuses humides ou arrosées pour pondre leurs œufs. Les larves Issues de ces œufs se nourrissent des racines d'herbe, causant des dommages aux pelouses et aux prairies.

La propagation du problème du scarabée japonais autour de Bâle a conduit à l'application de la solution de nématodes dans les parcs et les installations sportives, dans le but d'éradiquer les larves du scarabée dans le sol. L'utilisation de nématodes dans cette stratégie de distribution s'est avérée efficace contre les larves du scarabée japonais ainsi que contre celles du charançon des vignes et du hanneton des jardins, sans représenter aucun danger pour les autres animaux ou les humains.

Lire aussi: