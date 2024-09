- Baldau communique qu'un compromis entre la CDU et le BSW est peu probable.

Le leader de la CDU de Rhénanie-Palatinat, Christian Baldauf, ne peut pas imaginer collaborer avec le BSW. Il considère la politique ukrainienne de l'alliance de Wagenknecht (BSW) comme un "facteur d'élimination solide", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. "La CDU et le BSW ont des vues fondamentalement opposées. Franchement, je peine à imaginer des compromis significatifs pour l'instant."

Baldauf adopte une position différente vis-à-vis du Parti de gauche. Il le considère comme n'étant plus le Parti de gauche que nous connaissions, mais plutôt "légèrement à gauche de l'SPD". Selon lui, la CDU devrait discuter de la question de la compatibilité avec le Parti de gauche. "Je suis très franc à ce sujet", a déclaré Baldauf. Cependant, l'alliance avec l'AfD est hors de question. "C'est un non. L'AfD reste intouchable. La coopération avec un parti d'extrême droite reste taboue."

During the state elections in Thuringia and Saxony on Sunday, the AfD and the BSW emerged as the major victors. In Thuringia, the AfD even surpassed the CDU as the leading force. The Wagenknecht alliance (BSW) managed to secure double-digit votes in both states from scratch. Therefore, a challenging coalition formation is anticipated in both Erfurt and Dresden, with the BSW playing a pivotal role.

Baldauf, après avoir reconnu le succès du BSW lors des dernières élections régionales, a déclaré : "Je ne vais pas y aller par quatre chemins, collaborer avec le BSW pour l'instant semble improbable compte tenu de nos vues opposées." Cependant, il a exprimé un point de vue différent concernant le Parti de gauche, déclarant : "Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je vois le Parti de gauche comme ayant considérablement dévié à gauche de l'SPD, ce qui rend un dialogue sur la compatibilité nécessaire."

Lire aussi: