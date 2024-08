- Balcon effondré, six blessés

En soirée, à Hambourg, six personnes ont été blessées lorsque un balcon s'est effondré. Un homme d'une vingtaine d'années a subi des blessures graves, a déclaré un porte-parole des pompiers. Deux autres ont été blessés de manière modérée, et trois ont subi des blessures légères.

L'accident s'est produit dans le quartier de Langenhorn peu après 21h30. La cause de l'effondrement reste inconnue. Le balcon, situé au troisième étage d'un immeuble à appartements des années 60 ou 70, n'était pas suffisamment soutenu et s'est affaissé vers l'avant à un angle de 90 degrés, restant accroché à la façade du bâtiment.

Les six personnes présentes sur le balcon, cinq hommes et une femme, sont tombées au sol et ont été transportées à l'hôpital. Les habitants du côté touché de l'immeuble ont été évacués. Des ingénieurs en structure détermineront les prochaines étapes à suivre.

L'incident a été classé comme un effondrement de balcon malheureux ayant entraîné six blessures. Des enquêtes supplémentaires sont nécessaires pour identifier la cause de cet accident.

