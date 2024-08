- Bahlsen sur l'époque nazie: "La vérité est que nous n'avons pas demandé"

Pour la production de biscuits et d'autres denrées alimentaires pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise familiale Bahlsen a employé un nombre significativement plus important de travailleurs forcés de Pologne et d'Ukraine que ce qui était connu jusqu'à présent. C'est la principale conclusion d'un rapport historique présenté mardi. "Si l'on compte tous les travailleurs forcés qui étaient chez Bahlsen pendant les années de guerre, c'est beaucoup plus", a déclaré l'auteur du rapport et historien Manfred Grieger de l'Université de Göttingen. Jusqu'à présent, le nombre de travailleurs forcés était souvent cité entre 200 et 250, mais Grieger affirme qu'il est maintenant connu par son nom 785 travailleurs.

La famille Bahlsen a dû faire face à cette vérité. "De nombreux détails de notre histoire d'entreprise nous étaient inconnus, et la vérité est que nous n'avions pas demandé. En tant que famille, nous n'avions pas questionné la manière dont notre entreprise avait réussi à survivre à la Seconde Guerre mondiale", a déclaré la famille Bahlsen dans un communiqué commentant les résultats de l'enquête.

L'histoire que tout le monde dans la famille Bahlsen voulait croire

Pendant des décennies, il avait été dit dans la famille qu'ils n'avaient rien à se reprocher concernant le travail forcé. En 2019, l'héritière Verena Bahlsen a suscité un tollé en déclarant : "Nous avons payé les travailleurs forcés comme les Allemands et nous les avons bien traités". Après cela, les Bahlsen ont présenté des excuses et ont chargé les historiens Manfred Grieger et Hartmut Berghoff d'enquêter sur la véritable situation des travailleurs forcés et l'implication des nazis. Ils ont ouvert leurs archives aux chercheurs. Les deux historiens discutent de leurs conclusions dans un entretien avec "Capital". Leur rapport, "L'histoire de la maison Bahlsen. Biscuit - Guerre - Consommation 1911-1974", sera publié le 21 août.

"Les résultats de la recherche montrent : nos ancêtres et les acteurs de l'époque ont profité du système. Leur principal objectif semblait être de continuer l'entreprise même sous le régime nazi, ce qui a eu des conséquences graves", a déclaré la famille Bahlsen dans un communiqué. "La vérité sur les événements de l'époque est inconfortable et douloureuse". Entre autres choses, l'entreprise souhaite utiliser une exposition itinérante sur le thème du travail forcé pour promouvoir une culture de mémoire vivante.

Dans les années 1990, certains travailleurs forcés ont poursuivi Bahlsen en justice. À l'époque, le tribunal a jugé que les demandes étaient prescrites. En 2000 et 2001, l'entreprise a versé 1,5 million de marks allemands à l'initiative de la fondation de l'économie allemande, qui l'a utilisé pour indemniser les travailleurs forcés. "C'est en aucune proportion aux souffrances de ces gens. Maintenant, c'est trop tard, l'Allemagne a échoué ici", a déclaré l'historien Berghoff.

D'autres documents historiques peuvent révéler plus de détails sur le traitement et les conditions des travailleurs forcés chez Bahlsen pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré les efforts passés de l'entreprise pour indemniser certains travailleurs forcés, le sentiment général est que l'Allemagne dans son ensemble a manqué à son devoir d'adresser de manière adéquate les souffrances de ces individus.

