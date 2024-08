Bahlsen publie des résultats de recherche "douloureux"

La famille de Verena Bahlsen a suscité un scandale il y a cinq ans en affirmant que les travailleurs forcés avaient été "bien traités" pendant la Seconde Guerre mondiale. Un rapport d'historien présenté mardi reveals que la société Bahlsen a utilisé beaucoup plus de travailleurs forcés de Pologne et d'Ukraine pour la production de biscuits et d'autres aliments pendant la guerre que ce qui était connu jusqu'à présent. Selon l'auteur de l'étude, l'historien Manfred Grieger de l'Université de Göttingen, "si l'on compte tous les travailleurs forcés qui étaient chez Bahlsen pendant les années de guerre, c'est beaucoup plus".

La famille Bahlsen a dû faire face à cette vérité. "De nombreux détails de notre histoire d'entreprise nous étaient inconnus, et la vérité, c'est que nous n'avons pas posé les questions évidentes sur la manière dont notre entreprise a réussi à survivre à la Seconde Guerre mondiale", a déclaré la famille Bahlsen dans un communiqué de presse concernant les conclusions de l'enquête.

Pendant des décennies, il avait été dit dans la famille qu'ils n'avaient rien à se reprocher concernant le travail forcé. L'héritière Verena Bahlsen a suscité un tollé en 2019 en déclarant : "Nous avons payé les travailleurs forcés comme les Allemands et nous les avons bien traités".

Suite à cela, les Bahlsen ont présenté des excuses et ont chargé les historiens Manfred Grieger et Hartmut Berghoff d'enquêter sur la véritable situation des travailleurs forcés et l'implication des nazis à l'époque. Ils ont ouvert leurs archives aux scientifiques. Les deux historiens parlent longuement de leurs résultats dans une interview avec Capital. Leur rapport "L'histoire de la maison Bahlsen. Biscuit - Guerre - Consommation 1911-1974" sera publié le 21 août.

"Les résultats de la recherche montrent : nos ancêtres et les acteurs de l'époque ont profité du système pendant la période nazie. Leur principal objectif semblait être de continuer l'entreprise même sous le régime nazi, ce qui a eu des conséquences graves", a déclaré la famille Bahlsen dans un communiqué. "La vérité sur les événements de l'époque est inconfortable et douloureuse". Entre autres, l'entreprise souhaite s'engager en faveur d'une culture vivante du souvenir avec une exposition itinérante sur le thème du travail forcé.

Dans les années 1990, certains travailleurs forcés ont intenté un procès contre Bahlsen. À l'époque, le tribunal a jugé que les demandes étaient prescrites. En 2000 et 2001, l'entreprise a versé 1,5 million de marks allemands à l'initiative de la fondation de l'économie allemande, qui a indemnisé les travailleurs forcés. "Cela n'est pas proportionnel aux souffrances de ces personnes. Maintenant, c'est trop tard, l'Allemagne a échoué ici", a déclaré l'historien Berghoff.

Cet article a été publié pour la première fois sur capital.de

Lire aussi: