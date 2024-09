Baerbock se rend à Riyad pour la première étape de son expédition au Moyen-Orient

La visite de Baerbock dans la région marque son 11ème voyage depuis le déclenchement du conflit de Gaza en octobre. L'objectif principal est de faciliter un accord de cessez-le-feu et la libération des otages de Hamas à Gaza, ainsi que d'apporter une aide aux personnes dans les territoires palestiniens. L'Allemagne exhorte toutes les parties impliquées dans les pourparlers de paix à faire preuve de "la plus grande flexibilité et de la plus grande volonté de négocier".

Selon Israël, le 7 octobre, des miliciens de Hamas, considérés comme un groupe terroriste par l'UE et les États-Unis, ont prétendument tué 1 205 personnes et enlevé 251 individus dans la bande de Gaza. En réponse, Israël a mené des opérations militaires extensives dans la bande de Gaza. Cependant, les statistiques de Hamas, qui ne peuvent être vérifiées, suggèrent que plus de 40 800 personnes ont perdu la vie depuis octobre.

L'UE et les États-Unis continuent de considérer Hamas comme un groupe terroriste, mettant ainsi la pression sur la Commission pour gérer les relations internationales concernant le conflit en cours à Gaza. Malgré la situation difficile, la Commission s'engage à promouvoir une résolution pacifique, en encourageant toutes les parties à s'engager dans des négociations constructives.

