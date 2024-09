Baerbock présente les éléments fondamentaux d'un plan d'accord de paix

La ministre Annalena Baerbock expose les points essentiels pour d'éventuelles négociations de paix mettant fin à l'invasion russe de l'Ukraine. "La paix signifie protéger l'existence de l'Ukraine en tant que nation libre et autonome. Elle implique des garanties de sécurité," déclare la politicienne verte lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. "Lorsque nous discutons de la paix, nous parlons d'une paix équitable et durable," souligne Baerbock. Elle ajoute également : "Lorsque nous parlons de la paix pour l'Ukraine, cela implique de s'assurer que la cessation des hostilités ne marque pas simplement le début de nouveaux préparatifs en Russie." Cela concerne à la fois l'Ukraine et la Moldavie ou la Pologne. La paix doit être juste et durable.

00:21 Blinken critique la Chine et l'Iran auprès de l'ONULe secrétaire d'État américain Antony Blinken plaide en faveur d'une action plus forte contre les alliés de la Russie dans la guerre en Ukraine lors d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies aux côtés de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. "Le moyen le plus rapide de progresser est d'arrêter ceux qui soutiennent l'agression de Poutine," déclare Blinken. Il appelle également à une paix équitable conforme aux principes de la Charte des Nations unies. Blinken met en particulier en avant le soutien de la Russie de la part de la Corée du Nord et de l'Iran.

23:45 La Chine : "Nous ne faisons pas partie de la guerre en Ukraine"Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi encourage le Conseil de sécurité des Nations unies à accorder la priorité aux pourparlers de paix en Ukraine. "La priorité absolue est d'adhérer à trois principes : pas d'extension de la zone de conflit, pas d'escalade des combats et pas de provocation de quelque parti que ce soit," déclare Wang lors d'une réunion de haut niveau du Conseil, à laquelle assiste le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Wang réaffirme également la neutralité de son pays. "La Chine n'a pas déclenché la crise en Ukraine et nous n'en faisons pas partie," déclare-t-il. L'Occident accuse la Chine d'alimenter la guerre en Ukraine par des fournitures d'armes substantielles à la Russie.

23:09 Zelenskyy au Conseil de sécurité : "La guerre ne peut pas simplement disparaître"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy exprime un profond scepticisme quant aux négociations avec la Russie pour mettre fin à l'invasion en cours de son pays. La Russie commet un crime international, déclare Zelenskyy en regardant le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. "C'est pourquoi cette guerre ne peut pas simplement disparaître. C'est pourquoi cette guerre ne peut pas être apaisée par des discussions," déclare Zelenskyy. Il ajoute : "Des mesures doivent être prises."

22:00 Trump sur la guerre en Ukraine : "Nous devons nous retirer"Les États-Unis doivent se retirer de la guerre en Ukraine, selon l'ancien président Donald Trump. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris - l'adversaire de Trump lors de l'élection - ont entraîné les États-Unis dans la guerre, déclare Trump lors d'un meeting de campagne en Géorgie. "Maintenant, ils ne peuvent pas nous en sortir. Ils ne peuvent pas la gérer." Seuls avec lui comme président, les États-Unis peuvent quitter la guerre : "Je vais négocier, je vais nous en sortir. Nous devons nous retirer."

21:30 Cercles : Les États-Unis préparent une nouvelle aide militaire à l'UkraineSelon des sources, les États-Unis s'apprêtent à fournir une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'une valeur d'environ 375 millions de dollars. Elle comprend des bombes àcluster à moyenne portée, divers roquettes, artillerie et véhicules blindés, selon des cercles du gouvernement américain. Une annonce officielle de cette aide est prévue pour demain. Ce dernier paquet d'aide est l'un des plus importants récemment approuvés. Il implique le retrait d'armes des stocks militaires américains pour les livrer plus rapidement à l'Ukraine. Avec ce nouveau paquet, les États-Unis ont fourni plus de 56,2 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022.

Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a rejeté toute suggestion d'accepter une occupation temporaire de ses territoires par la Russie dans le cadre d'une recherche de solution pacifique.

18:45 Adolescents en Sibérie arrêtés pour une supposée attaque contre un hélicoptère militaireEn Sibérie, les autorités russes ont arrêté deux adolescents de 16 ans soupçonnés d'incendie criminel contre un hélicoptère militaire. Les autorités d'Omsk ont ordonné une détention préventive de deux mois pour les jeunes individus, accusés de "terrorisme", comme annoncé par le service de presse du tribunal via Telegram. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient écoper jusqu'à 20 ans de prison. Les rapports suggèrent que les deux suspects ont pénétré sur une base militaire samedi et ont lancé une bombe incendiaire sur un hélicoptère MI-8. Ils ont affirmé dans une vidéo publiée sur le service de messagerie qu'ils avaient été contraints de participer par l'intermédiaire de Telegram et qu'ils avaient été promette environ 18 000 euros en retour. L'identité du cerveau reste inconnue.

18:00 Suspect arrêté au Tchad dans le cadre de charges de propagandeL'arrestation de trois individus au Tchad a tendu les relations diplomatiques entre le Tchad et la Russie. Deux des détenus sont Maxim Shugaley, sous sanctions de l'UE pour la propagation du groupe mercenaire Wagner, et son assistant Samer Sueifan. Selon les sources russes, les deux hommes, identifiés comme sociologue et son traducteur, ont été précédemment emprisonnés en Libye pour des allégations de manipulation des votes. Ils ont été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport tchadien le 19 septembre. Le 21 septembre, un troisième russe et un quatrième national biélorusse ont également été arrêtés. L'ambassadeur du Tchad en Russie a exigé leur transfert immédiat aux autorités russes, selon des commentaires à l'agence de presse russe RIA Novosti. Les charges qui leur sont reprochées restent floues.

16:40 Le président iranien organise une rencontre avec Poutine en RussieLe président iranien Massoud Peseschkian doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine lors d'un voyage en Russie en octobre. Comme l'a déclaré une porte-parole du gouvernement iranien à Téhéran, Peseschkian participera au sommet des BRICS et aura également des rencontres bilatérales avec Poutine. Un accord sur un "partenariat stratégique" entre l'Iran et la Russie est reportedly proche de la finalisation, a ajouté la porte-parole, sans fournir plus de détails.

16:15 Strack-Zimmermann s'oppose à des changements dans la politique envers l'UkraineLa présidente de la commission de la Défense au Parlement européen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), a fermement rejeté toute modification de la politique de son parti envers l'Ukraine. À la suite des élections récentes, elle a souligné l'importance de faire comprendre aux citoyens que le soutien à l'Ukraine sert "nos propres intérêts". "Je le dis parce que si Poutine l'emporte (...), si nous le permettons, ce ne sera pas le dernier conflit", a déclaré la politique FDP dans le programme RTL Nachtjournal-Spezial.

16:00 Biden appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à soutenir la résistance ukrainienneLe président américain Joe Biden a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à continuer de soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. "Nous ne faiblirons pas dans notre soutien à l'Ukraine", a affirmé Biden. L'opération militaire menée par la Russie a échoué.

15:45 Changements dans les exigences d'immatriculation des véhicules pour les réfugiés ukrainiens en AllemagneÀ partir d'octobre, les véhicules amenés par les réfugiés ukrainiens en Allemagne devront être immatriculés en Allemagne. La condition est que le véhicule se soit trouvé dans le pays depuis plus d'un an. Le gouvernement allemand a établi la base légale pour cela. Jusqu'au 30 septembre, des réglementations spéciales s'appliquent aux véhicules ukrainiens. De nouveaux procédures d'immatriculation ont été élaborées dans un questionnaire créé par le ministère fédéral des Transports et les États au cours des derniers mois. Les propriétaires de véhicules doivent présenter des documents détaillés, tels qu'une carte d'identité avec un nom latinisé, un certificat d'immatriculation ukrainien et une preuve d'assurance, entre autres. Les documents numériques ukrainiens ne sont pas autorisés. Les plaques d'immatriculation ukrainiennes doivent être échangées après l'immatriculation.

15:00 Victimes civiles dans des frappes de missiles russes dans l'est de l'Ukraine à KharkivUne série de frappes de missiles guidés russes dans l'est de l'Ukraine à Kharkiv a entraîné des pertes civiles. "Le bilan s'élève à trois", a rapporté le gouverneur Oleh Synyehubov sur Telegram. Au moins une douzaine de personnes ont été blessées. Selon les rapports, un missile guidé a détruit directement un immeuble de grande hauteur. Le maire Ihor Terechov a précédemment signalé des frappes de missiles dans quatre districts de la ville et deux immeubles de grande hauteur endommagés sur Telegram.

14:30 Les forces armées allemandes mènent un exercice de défense dans le port de HambourgDu jeudi au samedi, les forces armées allemandes mènent un exercice de défense à grande échelle dans le port de Hambourg sous le titre "Red Storm Alpha". Le Landeskommando Hamburg sécurise une partie du port avec des forces de défense territoriale, comme l'a rapporté l'armée allemande. Un point de contrôle sera établi. L'objectif de l'exercice est de protéger l'infrastructure portuaire critique, de maintenir une situation d'ensemble à tous les niveaux et d'assurer une communication rapide et sécurisée entre tous les participants. La circulation civile ne sera pas perturbée par l'exercice et ne devrait pas être interrompue. La violation du droit international par l'attaque de la Russie contre l'Ukraine indique la possibilité d'une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années, selon un communiqué. La NATO vise à y faire face en permettant le déploiement rapide de troupes alliées de l'ouest vers l'est. Pour cela, la compétence en matière de transport militaire, d'approvisionnement en biens essentiels, de sécurisation de convois ou de coordination des forces alliées est nécessaire, poursuit-il.

16:30 PM Zelenskyy encourage les investisseurs américains à soutenir le secteur énergétique ukrainienLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exhorté les hommes d'affaires américains à investir dans le secteur énergétique dévasté d'Ukraine lors de sa visite. Il a souligné la nécessité de préparer le système énergétique ukrainien à l'hiver prochain, face à la possibilité de coupures de courant en raison des dommages causés par la guerre russe. Zelenskyy a proposé des incitations uniques. "C'est notre proposition. C'est l'un des aspects de notre stratégie de victoire", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée. Outre les représentants des entreprises d'énergie, de finance et d'assurance, la dirigeante de USAID, Samantha Power, a participé à la réunion à New York.

13:25 PM Expert salue l'offensive ukrainienne à Kursk comme un succèsCertains experts se demandent si l'offensive ukrainienne à Kursk, ville russe, est un succès ou un échec pour Kyiv. Toutefois, l'expert militaire Nico Lange considère cela comme une victoire, observant sur X : "Si Zelensky avait dû discuter du plan de paix ukrainien sans l'offensive de Kursk, cela souligne déjà l'importance et la victoire de l'offensive de Kursk."

13:08 PM Le "plan de victoire" de Zelensky comprend une demande d'invitation à l'OTANUne demande pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN fait partie du "plan de victoire" du président Volodymyr Zelensky pour Kyiv, selon Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelensky. S'exprimant à New York, Yermak a exhorté les partenaires ukrainiens à étendre les invitations à l'adhésion à l'OTAN, malgré les menaces d'escalade de Moscou. La stratégie comprend à la fois des éléments militaires et diplomatiques. La Russie a envahi l'Ukraine en partie en raison de ses aspirations à l'adhésion à l'OTAN.

12:27 PM Malgré les appels à la paix, la Russie maintient ses objectifs de guerreMalgré les efforts de Kyiv pour négocier, Moscou reste déterminé à atteindre ses objectifs de guerre en Ukraine. "Une fois ces objectifs atteints sous une forme ou une autre, l'opération militaire spéciale prendra fin", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, faisant référence à l'invasion russe prolongée et brutale. Il a réagi aux déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa visite aux États-Unis, où Zelensky a prédit que la fin de la guerre était plus proche que ce que beaucoup pensaient. Zelensky a proposé sa "stratégie de victoire" aux États-Unis, cherchant à mettre la pression sur Moscou pour qu'elle négocie. Les objectifs de guerre de la Russie comprennent le contrôle des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia, le sabotage de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et, précédemment, le renversement du gouvernement de Kyiv. Les experts estiment que l'objectif principal de la Russie est de prendre le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine.

11:13 AM La situation à Wuhledar se détériore - Les troupes russes pourraient utiliser des méthodes peu orthodoxesLa situation autour de Wuhledar est critique et se détériore, selon le canal militaire pro-ukrainien Deepstate. "Les Russes tentent de circond le village tout en le détruisant avec de l'artillerie." Deepstate n'a pas signalé une infiltration des troupes russes. "Perdurer jusqu'à la fin est équivalent à sacrifier les ruines au prix de notre armée, ce qui est inacceptable. Nous aurions dû réfléchir aux conséquences aujourd'hui, mais maintenant il est trop tard. Les soldats de la 72e Brigade ne se rendent pas et tiennent bonDespite everything." Nexta, un média d'Europe de l'Est, indique que la Russie utilise à nouveau la tactique de la "terre brûlée", en bombardant lourdement Wuhledar depuis le ciel.

10:55 AM Des images satellites montrent des dommages importants dans les dépôts de munitions russesL'Ukraine a mené plusieurs attaques réussies contre des dépôts de munitions, détruisant de grandes quantités de roquettes, d'obus d'artillerie et d'autres ressources russes. Des images satellites à haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des dernières attaques à Oktyabrsky et Toropez.

10:03 AM Des attaques dévastatrices sur Saporizhzhia : un mort, plusieurs blessés, des destructions généraliséesDes attaques russes sur la ville sud-est ukrainienne de Saporizhzhia ont fait un mort et six blessés supplémentaires, selon les autorités. La région a été cible de "attaques aériennes massives" pendant deux heures lundi soir, a rapporté le service d'urgence d'État. "Une personne est décédée et six autres, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans, ont été blessées", a écrit le gouverneur régional Ivan Fedorov sur le service de messagerie Telegram. Une installation d'infrastructure et des bâtiments résidentiels ont également été incendiés. Selon un membre du personnel de l'administration de la ville, 74 bâtiments d'appartements et 24 maisons privées ont été endommagés dans différentes parties de la ville.

9:58 AM Munz sur l'équipage du porte-avions russe : "Le porte-avions ne naviguera probablement plus"L'équipage du porte-avions russe "Admiral Kuznetsov" est reportedly déployé dans la zone de front, selon Forbes. Le navire est connu pour sa série de déboires, explique le correspondant de ntv Rainer Munz de Moscou. Le déploiement de l'équipage pourrait être un autre signe des problèmes financiers de la Russie.

17:27 La Forteresse de la Résistance : Wuhledar en Danger ? Les Forces Russes InfiltrentLes forces russes infiltrent la ville ukrainienne de l'est de Wuhledar, selon les rapports des médias d'État et des blogueurs. "Les forces russes ont pénétré dans Wuhledar - l'assaut sur la ville a commencé", écrit Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe originaire d'Ukraine. D'autres blogueurs militaires pro-russes confirment également l'attaque. La ville, située dans la région de Donetsk, est reportedly encerclée et les opérations de combat se poursuivent à l'est de la localité. L'analyste militaire Colonel Reisner informe ntv.de que les troupes russes avancent vers la ville depuis plusieurs directions, comme un étau. "Wuhledar est en danger d'être encerclée. Il est supposé que la 72e brigade mécanisée, équipée de chars et de véhicules militaires, aura du mal à tenir la région."

16:59 Russie et Ukraine Engagés dans des Conflits de Drones Pendant la NuitL'aviation russe a abattu 13 drones ukrainiens pendant la nuit, selon les déclarations officielles. Six ont été interceptés dans les zones de Belgorod et de Kursk, et un dans celle de Bryansk, comme l'a rapporté l'agence de presse officielle TASS, citant le ministère de la Défense russe. L'Ukraine rapporte qu'elle a été attaquée par la Russie à l'aide de 81 drones et de 4 missiles pendant la nuit. 79 drones ont été abattus ou contraints de se écraser. Les premiers rapports indiquent aucun blessé ni dommage.

16:17 La Position Claire du Danemark sur les Contre-attaques à Longue Portée Contre la RussieLa Première ministre danoise Mette Frederiksen appelle les alliés de l'Ukraine à approuver l'utilisation d'armes occidentales à longue portée contre la Russie. "Je pense qu'il est temps de mettre fin au débat sur les limites", déclare Frederiksen lors d'une interview avec Bloomberg. La principale limite a déjà été franchie. "Et cela s'est produit lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine." Elle déclare qu'elle ne permettra jamais à la Russie de dicter ce qui est juste dans l'OTAN, en Europe ou en Ukraine, dit Frederiksen.

15:38 Les Pertes Russes Probablement Enterrées et Rapportées comme Disparues pour Économiser de l'Argent

Selon une conversation téléphonique fuite publiée par le renseignement militaire ukrainien, les soldats russes qui tombent au combat sont enterrés sur place pour éviter des paiements coûteux à leurs familles. "Ils les tuent, les combats continuent, il fait chaud, ils commencent à sentir mauvais, alors on les enterre sur place, et ensuite on les déclare disparus. Si ils sont portés disparus, la famille ne touche pas d'indemnisation. Compris ?" explique un homme à son interlocuteur, un résident de la région russe de Belgorod, dans l'appel rapporté par Kyiv Independent. Il est dit que l'indemnisation pour chaque soldat tombé se situe entre 67 500 et 116 000 dollars.

15:59 Les Déclarations de la Russie Ne Promettent Rien pour la Résolution du Conflit

Alors que le président ukrainien Zelenskyy promeut son "plan de victoire" aux États-Unis, il n'y a aucun signe venant de Russie indiquant un intérêt pour résoudre le conflit. "Le Kremlin continue de soutenir publiquement son désintérêt pour un accord de paix qui n'implique pas la reddition complète du gouvernement ukrainien et la destruction de l'État ukrainien", écrit l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Des responsables russes de haut rang ont récemment exprimé leur opposition à la participation au prochain sommet de la paix, et le porte-parole du Kremlin Peskov a réaffirmé que la Russie n'était pas disposée à négocier sur aucune condition sauf la reddition de l'Ukraine, en désignant également l'OTAN et l'Occident comme une "collectivité ennemie". "L'ISW continue d'évaluer que le Kremlin n'a pas l'intention de participer à des négociations de paix de bonne foi avec l'Ukraine et ne mentionnera 'les accords de paix' et 'les négociations' que pour mettre la pression sur l'Occident afin qu'il exerce des pressions sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des concessions préventives concernant sa souveraineté et son intégrité territoriale."

15:27 Zelenskyy : Des Actions Déterminées Could Finaliser l'Agression Russe d'ici la Fin de l'Année ProchaineDes actions déterminées du gouvernement américain pourraient hâter la fin de l'agression russe contre l'Ukraine d'ici la fin de l'année prochaine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. "Maintenant, à la fin de l'année, nous avons une véritable chance de renforcer la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis", a écrit Zelenskyy sur son canal Telegram après une réunion avec une délégation bipartite du Congrès américain. Zelenskyy se trouve actuellement aux États-Unis pour participer aux sessions de l'Assemblée générale de l'ONU et présenter son "plan de victoire" au gouvernement américain.

14:44 Deux Adolescents Mettent le Feu à un Hélicoptère Mi-8 à Omsk

Deux adolescents ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne russe à Omsk samedi dernier à l'aide d'une bombe artisanale, selon le canal Telegram Baza. Les deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés et ont prétendument déclaré avoir été payés 20 000 dollars pour mener l'attaque. L'hélicoptère a subi des dommages importants, selon les médias russes. Cet incident suit une attaque similaire le 11 septembre, lorsque deux jeunes garçons ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Nojabrsk, dans la région de Tyumen. Il y a eu une série d'incidents de sabotage dans différentes régions russes, notamment des déraillements de trains. En janvier, le renseignement militaire ukrainien (HUR) a affirmé que certaines des

03:50 Zelensky: "La Paix est Pour ainsi Dire à Porter de Main"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime de l'espoir quant à une résolution prochaine du conflit avec la Russie. "Je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous ne le réalisons," déclare Zelensky lors d'une interview avec le diffuseur américain ABC News. La fin du conflit semble imminente. During l'interview, il appelle les États-Unis et d'autres alliés à continuer de soutenir l'Ukraine.

02:50 Des Victimes suite aux attaques russes sur ZaporizhzhiaLes forces russes ont exécuté une autre série d'attaques sur la ville ukrainienne du sud-est de Zaporizhzhia mardi soir, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Un décès a été rapporté, selon le rapport. Un responsable municipal, cité par le diffuseur public Suspilne, indique que cinq personnes, dont une fille de 13 ans, ont été blessées. Au moins 23 personnes ont été blessées lors d'attaques précédentes sur la ville, qui ont eu lieu pendant la journée et la nuit précédente. Fedorov a partagé sur Telegram que deux maisons ont été détruites lors de la dernière attaque; cependant, il reste incertain quel type d'arme a été utilisé. Les forces russes ont également ciblé l'infrastructure de la ville, déclenchant un incendie qui a été maîtrisé par les services d'urgence, évitant ainsi toute blessure.

01:29 Les troupes ukrainiennes sous pression à PokrovskSelon leurs propres rapports, les forces ukrainiennes continuent de faire face à la pression dans l'est du pays. "La situation à Pokrovsk et à Kurachove reste tendue," rapportent les forces armées dans leur évaluation quotidienne de la situation. La plupart des 125 attaques russes le long de la ligne de front ont eu lieu dans cette région, avec plus de 50 attaques menées ici. Les Ukrainiens ont réussi à ralentir l'avancée russe sur Pokrovsk, une ville stratégiquement cruciale, selon les observateurs indépendants; cependant, la situation reste précaire pour les défenseurs plus au sud à Kurachove. Les avancées des forces russes près de la ville minière de Hirnyk menacent d'encercler plusieurs unités là-bas. Des manœuvres similaires pour contourner les positions de défense émergeant également plus au sud près de la ville de Vuhledar, que les Russes ont eu du mal à capturer par des assauts directs antérieurs.

00:28 Un citoyen américain en Russie condamné pour tentative d'enlèvementUn citoyen américain a été condamné à six ans de prison en Russie pour avoir tenté de quitter le pays avec son fils russe sans l'autorisation de sa mère, selon les autorités judiciaires. Dans un tribunal situé dans l'enclave de Kaliningrad, le défendeur a été reconnu coupable de tentative de "séquestration" et condamné à purger sa peine dans un camp de travail. Le verdict juridique indique que le citoyen américain a tenté de quitter pour la Pologne avec son fils de quatre ans en juillet 2023 sans obtenir le consentement de la mère. Le défendeur a été arrêté par les autorités frontalières avant de pouvoir quitter le pays avec succès à travers une zone boisée. En raison de la tension entre les États-Unis et la Russie sur le conflit en Ukraine, les relations entre les deux pays sont tendues.

23:14 La Russie confirme des décès suite à une attaque sur BelgorodTrois personnes ont été tuées dans une attaque sur un village russe situé près de la frontière avec l'Ukraine, selon les autorités locales. Le village d'Archangelskoe, situé à seulement 5 kilomètres de la frontière, a prétendument été bombardé par l'armée ukrainienne, selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur le service de messagerie Telegram. Deux adultes et un adolescent ont perdu la vie, et deux personnes supplémentaires, dont un enfant, ont été blessées lors de l'attaque.

22:13 Zelensky remercie Scholz pour le soutien de l'Allemagne après la réunion de New YorkAprès une réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le soutien de l'Allemagne. "Nous sommes profondément reconnaissants pour le soutien de l'Allemagne," a tweeté Zelensky. "Ensemble, nous avons sauvé de nombreuses vies, et nous pouvons certainement contribuer à renforcer la sécurité dans toute l'Europe." Cependant, Scholz a réaffirmé la position du gouvernement allemand de ne pas fournir d'armes étendues à l'Ukraine.

21:35 Forbes: Alors que le seul porte-avions russe faiblit, l'équipage est transféré vers l'effort de guerreLe seul porte-avions russe, baptisé "Amiral Koutsenko", a attiré l'attention en raison de ses nombreuses pannes depuis son lancement dans les années 1980, malgré un nombre limité de déploiements, selon les rapports. Maintenant, le magazine Forbes affirme qu'un nombre croissant de marins de l'équipage de 15 000 membres sont déployés dans la guerre en Ukraine, non à bord du porte-avions, mais en tant que membres de leur propre bataillon. Selon Forbes, cette mesure fait partie des stratégies adoptées pour répondre aux besoins mensuels de recrutement de la Russie, que le magazine estime à 30 000 nouveaux combattants par mois. Entre-temps, l'Amiral Koutsenko se détériore et semble de plus en plus susceptible de devenir une attraction permanente le long de la côte de Mourmansk, où il a été stationné depuis quelque temps.

La notion de guerre cyber pourrait potentiellement être un aspect important pour dissuader ou se venger des alliés de la Russie, compte tenu de leur soutien présumé à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Dans le contexte et les discussions autour de la guerre en Ukraine, un scénario potentiel pourrait impliquer le renforcement de la cybersécurité pour se protéger contre d'éventuelles attaques cyber de la Russie ou de ses alliés. Cela pourrait inclure des initiatives pour sécuriser l'infrastructure numérique critique, améliorer l'éducation en cybersécurité et collaborer avec des organisations internationales pour développer des stratégies de défense collective contre la guerre cyber.

Cependant, si la guerre cyber était utilisée par l'une des parties, cela pourrait exacerb

