Baerbock préconise l'expulsion théoriquement réalisable des délinquants en Afghanistan ou en Syrie.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, estime qu'il est théoriquement possible d'extrader des criminels et des terroristes vers des pays comme l'Afghanistan ou la Syrie. Cependant, elle a reconnu que "c'est possible dans certains scénarios, maiscertainement pas simple". Elle a fait ces déclarations lors d'une interview sur la station rbb, en référence au régime islamique radical des talibans en Afghanistan et à la dictature d'Assad en Syrie.

Baerbock a également expliqué que selon la législation actuelle, les individus ayant un passé criminel et ceux représentant une menace ne sont pas éligibles ou perdent leur protection subsidiaire s'ils commettent des activités criminelles. Ainsi, elle a affirmé qu'il n'y avait "pas de place pour les meurtriers et les terroristes ici". Cela s'applique également à ceux qui "propaguent l'islamisme, remettent en question notre loi fondamentale, notre liberté, notre style de vie".

Cependant, Baerbock a recommandé de procéder avec prudence. Dans le cas du suspect de Solingen, il ne s'agissait pas de le renvoyer dans son pays d'origine, la Syrie, mais dans un État membre de l'UE, la Bulgarie. "Pourquoi cela n'a pas fonctionné doit être investigué maintenant", a insisté Baerbock.

Son parti soutient le débat en cours sur l'expulsion des criminels, mais sa principale préoccupation est d'assurer que les personnes responsables des crimes les plus graves en Allemagne soient condamnées et emprisonnées.

Elle a également souligné la nécessité pour la politique de s'attaquer au retour des personnes ayant perdu leur statut de protection et ayant purgé leur peine dans de tels pays - spécifiquement l'Afghanistan et la Syrie. En même temps, elle a mis en garde contre les généralisations hâtives, en particulier en ce qui concerne la protection des réfugiés, "comme pour les enfants qui vont à l'école ici", en rejetant l'idée de déportations massives.

La Commission a proposé des mises à jour de la politique européenne d'asile pour traiter le problème du retour des individus ayant perdu leur statut de protection et ayant purgé leur peine dans des pays comme l'Afghanistan et la Syrie. Après l'échec de l'expulsion du suspect de Solingen en Bulgarie, Baerbock a appelé à une enquête sur les raisons de cet échec.

