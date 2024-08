- Baerbock lance un avertissement sur la disparition potentielle des "majorités qui défendent la démocratie"

Deux Jours Avant les Élections de l'État de Thuringe, Baerbock Mise en Garde Contre l'Érosion Démocratique

À deux jours des élections de l'État de Thuringe, la Ministre fédérale des Affaires étrangères et politique verte Annalena Baerbock a mis en garde contre l'érosion potentielle des majorités démocratiques dans les parlements régionaux. "Si une majorité démocratique n'est plus présente dans les parlements, cela sera préjudiciable pour tous les partis démocratiques", a-t-elle déclaré lors de la clôture de la campagne électorale des Verts de Thuringe à Erfurt. Baerbock a critiqué la pratique consistant à attiser la population contre les rivaux démocratiques tels que les Verts, la qualifiant de "dangereuse". "Pour nous, Allemands, il est crucial de préserver la force des majorités démocratiques dans chaque État. Chaque vote compte lors de l'élection de l'État."

Les Verts Transpirent Face à la Réélection au Parlement Régional

Les Verts transpirent à l'approche de l'élection au Parlement régional de Thuringe ce dimanche. Ils végètent sous le seuil des 5% depuis des mois, ce qui rend leur réélection au Parlement régional un défi de taille. Les Verts ont réussi de justesse en 2019, obtenant seulement 5,2% des voix.

La candidate principale de Thuringe, Madeleine Henfling, a encouragé ses partisans : "On y arrive - on atteindra les 5% !" Dans son discours, elle a critiqué l'Union chrétienne-démocrate (CDU) pour son manque de colonne vertébrale dans la lutte contre l'Alternative pour l'Allemagne (AfD). La CDU a accepté par le passé des votes de l'AfD pour faire passer sa propre législation contre la volonté de la coalition gouvernementale. Pendant la campagne, le candidat principal de la CDU, Mario Voigt, a misé sur la polarisation, mettant en avant le choix entre la CDU et l'AfD. Henfling a répliqué : "Nous sommes l'opposé de l'AfD, pas Mario Voigt."

Baerbock Maintains Support for Ukraine

Baerbock a réaffirmé la position des Verts en faveur de l'envoi d'armes à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. "Peut-on trouver du réconfort en sachant que l'Ukraine ne peut plus se défendre et que les troupes continuent d'avancer ? Pas seulement Kyiv, mais ensuite ce sera la Pologne, et cela touchera l'Union européenne", a-t-elle déclaré.

Le but du parti vert lors des élections de l'État de Thuringe est de franchir le seuil des 5% et de revenir au Landtag, car ils ont peine réussi à le faire lors de la dernière élection. Si

Lire aussi: