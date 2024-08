Conflicts en cours au Moyen-Orient - Baerbock laisse la porte ouverte à de nouvelles sanctions israéliennes

La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, ne rejette pas l'idée d'appuyer des sanctions de l'UE visant deux membres du cabinet israélien d'extrême droite. During une réunion de l'UE, Baerbock a clarifié qu'elle estime que seule la légalité des accusations contre ces individus devrait dicter la décision. Elle a insisté sur la nécessité d'évaluer chaque situation indépendamment pour déterminer si ces facteurs justifient la mise en place de sanctions.

Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, a précédemment suggéré aux pays de l'UE d'inclure le ministre des Finances israélien Avigdor Aryeh Smotrich et le ministre de la Sécurité publique Itamar Ben-Gvir dans les sanctions de l'UE pour incitation à la haine et violations des droits de l'homme. Cela entraînerait leur interdiction d'entrée dans l'UE et potentiellement la gel de leurs avoirs dans l'UE.

Smotrich et Ben-Gvir ont récemment suscité la controverse avec leurs propos contre les Palestiniens et sont des alliés d'extrême droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. De plus, tous deux sont des partisans de la controverse politique de peuplement israélien dans les Territoires palestiniens occupés, considérée comme illégale par la Cour internationale de justice.

Récemment, Ben-Gvir a proposé d'interrompre les livraisons d'aide à la bande de Gaza pour contraindre le groupe extrémiste palestinien Hamas au désarmement. Smotrich a exprimé des vues similaires, justifiant un arrêt des envois de marchandises d'aide tant que tous les prisonniers israéliens détenus par Hamas ne seront pas libérés, malgré les conséquences potentielles, notamment la famine pour plus de deux millions de Palestiniens dans la bande de Gaza. Cependant, il a reconnu que les lois internationales empêcheraient une telle action.

Selon les données israéliennes, Hamas détient actuellement plus de 100 otages. Cependant, on estime qu'environ un tiers d'entre eux ont péri. Le 7 octobre dernier, des terroristes palestiniens ont enlevé plus de 250 personnes en Israël et les ont emmenées dans la bande de Gaza. L'attaque terroriste qui a suivi a fait environ 1 200 morts. L'armée israélienne a riposté par des attaques intenses sur Gaza, faisant selon les rapports palestiniens plus de 40 000 morts.

La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, a exprimé sa position sur les sanctions de l'UE contre les membres du cabinet israélien lors d'une réunion de l'UE, déclarant que seule la légalité des accusations devrait guider la décision. Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, a précédemment suggéré d'inclure le ministre des Finances israélien Avigdor Aryeh Smotrich et le ministre de la Sécurité publique Itamar Ben-Gvir dans les sanctions de l'UE en raison de leur incitation à la haine et de leurs violations des droits de l'homme.

Lire aussi: